Алина Кабаева покорила юных гимнасток гибкостью и отличной растяжкой

Алина Кабаева. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС.

В Сочи стартовали мартовские сборы по художественной гимнастике «Небесная грация». В академии, основанной олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, занимаются юные гимнастки из Волгограда, Махачкалы, Донецка, Санкт-Петербурга, Каменска-Шахтинского, а также лучшие спортсменки Индии и Кубы. Под руководством российских тренеров они отрабатывают программы для выступлений на будущих международных соревнованиях - Азиатском чемпионате по художественной гимнастике и чемпионате мира среди юниоров.

Олимпийская чемпионка дала мастер-класс по художественной гимнастике. Фото: кадр видео.

Во время сборов у юных спортсменок есть уникальная возможность – поучиться мастерству у олимпийской чемпионки. Алина Кабаева уделяет внимание практически каждой команде, приехавшей в академию. Она не только дает ценные советы, но и сама показывает гимнастические элементы и подсказывает, как их нужно выполнять.

Кабаева уделяет внимание практически каждой команде, приехавшей в академию. Фото: кадр видео.

На одном из занятий Алина рассказала девочкам, что в академии с ними занимаются тренеры, которые когда-то готовили ее для Олимпиады-2004 в Афинах. Знаменитая гимнастка пришла в зал в голубой олимпийке, белых брюках, с волосами, собранными в простой хвост.

Алина показала на ковре гимнастическое упражнение, для которого требуется хорошая растяжка. Фото: кадр видео.

Кабаева показала девочкам несколько элементов, в том числе упражнения с мячом, с лентой и с обручем. Спортсменка ловко подкинула ногой обруч, а потом поймала его, продемонстрировав невероятную гибкость.

Спортсменка ловко подкинула ногой обруч, а потом поймала его, продемонстрировав невероятную гибкость. Фото: кадр видео.

Алина отрабатывает с девочками каждый элемент. Фото: кадр видео.

Алина также показала на ковре гимнастическое упражнение, для которого требуется хорошая растяжка. 39-летняя спортсменка по-прежнему в отличной форме, и это признали все участники мастер-класса.

«Она невероятная. Фантастически гибкая гимнастка. Тот ее элемент, когда она закидывает ногу за подбородок, поверг меня в шок. Смотреть на нее - это всегда безумное удовольствие», - призналась журналистам юная гимнастка из Индии Лайф Адлакха.

Кабаева показала девочкам несколько элементов, в том числе упражнения с мячом. Фото: кадр видео.

. Знаменитая гимнастка пришла в зал в голубой олимпийке, белых брюках, с волосами, собранными в простой хвост. Фото: кадр видео.

Академия художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой открылась в Сочи в декабре 2022 года. Здесь есть просторный тренировочный зал, арена для выступлений – одна из самых больших в мире, хореографические классы, медицинский центр, бассейн. Академия создавалась специально для того, чтобы в ней могли заниматься талантливые девочки из российских регионов. Тренеры академии говорят, что будущее мировой художественной гимнастики сегодня создается именно здесь.

39-летняя спортсменка по-прежнему в отличной форме. Фото: кадр видео.

Поучиться мастерству у олимпийской чемпионки - мечта каждой начинающей гимнастки. Фото: кадр видео.

Напомним, Алина Кабаева уже восемь лет занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Олимпийская чемпионка сменила спорт на медиа-бизнес, но по-прежнему поддерживает юных спортсменок.

После того, как наших гимнасток несправедливо засудили на Олимпиаде-2020, Кабаева организовала международный турнир «Небесная Грация» - уникальные экспериментальные соревнования. На протяжении последних лет международная федерация гимнастики последовательно упрощала правила, чтобы дать спортсменкам возможность хоть как-то конкурировать с российскими чемпионками, которые всегда были на голову выше остальных. В Сочи же юные гимнастки соревновались по более сложным правилам. По словам Кабаевой, такие условия позволяют вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х годов, когда она состязалась на международных аренах.