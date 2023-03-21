Жалуются на 60 тысяч в месяц: Назван размер пенсий российских звезд

Народный артист Александр Панкратов-Черный много снимается, пенсией доволен – с надбавкой получается почти 47 тысяч рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Доходы у звездных пенсионеров разные. Одни снимаются, поют, играют и не замечают пенсию в списке расходов, другие переживают из-за отсутствия надбавок. Посчитали: сколько получают артисты с регалиями и без них.

Звезды без надбавок

Московские звездные пенсионеры из разных сфер творчества без званий надбавок к пенсии не имеют, но многие работают.

Михаил Муромов жалуется: «Мне срезали субсидии. Я авторские деньги получаю, значит есть приработок. Кроме того, я не заслуженный артист - званий нет. Пенсия - 12 тысяч 700 рублей». Певец и композитор Муромов написал много хитов, и теперь ему приходят отчисления – когда его песни крутят на радио, ТВ или поют в караоке. Размер «авторских» Михаил не раскрывает, но говорит, что ему в месяц на жизнь нужно 70 тысяч рублей. Также Муромов не часто, но гастролирует.

Михаил Муромов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Ларисы Рубальской авторских отчислений (как и написанных хитов) больше чем у коллеги, потому на жизнь месте с пенсией размером 33 тысячи рублей хватает: «В совокупности с тем, что я зарабатываю - у меня с доходами все нормально». Автор песен и стихов работает – получает гонорары за творческие вечера.

Николай Дроздов сейчас на больничном (лечит переломы и трещины ребер), а до травмы работал – он профессор в МГУ на географическом факультете, также читает лекции, снимается в рекламе. Пенсия у Николая Николаевича как у Рубальской, но он внукам помогает, потому и подрабатывает.

Лолита теперь не только поет, но и в театре играет, в сериалах снимается. Пенсия у артистки 23 тысячи 200 рублей: «У меня нет ни званий, ни наград. Каждое звание или награда накидывает тебе к пенсии. Мне этот претит».

Телеведущие пенсионеры с Первого канала Дмитрий Дибров и Роза Сябитова много работают. Пенсии у них разные. Дмитрий получает 34 тысяч рублей: «У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым». А Сябитова получает «минималку» 16 тысяч рублей, но не жалуется – у нее еще и бизнес по знакомству пар.

У Ефима Шифрина как и у Сябитовой – минимальное пособие как у работающего пенсионера в Москве: 16 тысяч 257 рублей. Много лет назад актер отказался от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы, чтобы подать их на получения звания «заслуженного артиста», так как тогда за звания не доплачивали. У подруги и коллеги Шифрина телеведущей Регины Дубовицкой такая же пенсия, потому она и подрабатывает концертами и съемками «Аншлага».

Николай Дроздов. Фото: Даниил ОПАРИН

По надбавке – заслуженным и народным

С 2018 года столичным пенсионерам, имеющим звания заслуженные и народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) начисляют к базовой пенсии ежемесячно компенсацию в размере 30 тысяч рублей. Благодаря надбавке артисты стали получают весьма приличную пенсию – от 47 до 60 тысяч рублей.

Народный артист Александр Панкратов-Черный много снимается, пенсией доволен – с надбавкой получается почти 47 тысяч рублей. Александр Васильевич вспомнил, как на гастролях в одном из регионов поднял тост за приличные пенсии народных артистов – и вышел казус, так как у не москвичей надбавки 30 тысяч рублей нет. Роксана Бабаян получает столько же, но считает свою пенсию «маленькой», она уже не работает. Телеведущая Ангелина Вовк ведет концерты, мероприятия, снимается, курирует свой детский фестиваль «Песенка года» и творческую академию. Ангелина Михайловна говорит: «Моя пенсия с нашей московской надбавкой за звание выходит 47 тысяч с копейками». Вовк на пенсию живет, а на заработки ездит в санатории, путешествует.

Певица Ирина Понаровская недавно выиграла суд из-за размера пособия: «Отсудила пенсию, и на минуточку - это 240 тысяч за 10 лет недоплаты. Я получала минималку после сорока с лишним лет работы на сцене и всяких международных наград. И после того, как получила звание заслуженной, меня целый год мурыжили и не начисляли положенные 30 тысяч в месяц». Артистка через суд обязала включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии (1982 – 1983 года) и произвести перерасчет страховой пенсии.

Актер Юрий Стоянов хоть и пенсионер, а сейчас нарасхват – и в кино, и в сериалах снимается даже чаще, чем в молодости. У Стоянова получается 60 тысяч рублей – с солидной надбавкой за звание и небольшой за ордена. Удивительно, но Татьяну Васильеву такие же деньги не устраивают: «Никаких золотых гор: у меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства и 30 тысяч московская надбавка за звание». Васильева играет в театре, снимается, получает гонорары за телешоу и рекламу - артистка обеспечивает и себя, и семью сына.

Небольшое число артистов со званиями получают еще и дополнительное материальное обеспечением (ДМО) – доплату за ордена, лауреатам Государственной премии. ДМО начисляют неработающим пенсионерам. К примеру, полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» (Александр Ширвиндт, Татьяна Доронина) доплачивают 415% размера социальной пенсии - по 29 тысяч рублей. Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Александра Пахмутова, Олег Стриженов) или III и IV степени – 330 % или по 23 тысячи. ДМО привязано к базовому размеру соцпенсии, индексируется, так как. Так у этих легенд пенсии «набегают» под 60 - 70 тысяч рублей.

Пенсионеры уехали – а денежки идут

Звезды, которые с начала СВО уехали за границу, продолжают получать пенсию. Часть из них имеют приличные сбережения, или продолжает выступать, курировать бизнес на Родине, или жить за счет супруга.

Адвокат, автор проекта «Доступное права» Сергей Романов рассказал kp.ru: «Выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии. Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершением преступлений, а также при смене места жительства пенсионера». Уехавшим за границу пенсионерам раз в год нужно подтверждать, что они живы: в посольстве или консульстве России за границей или в Пенсионном фонде на территории России. Пенсию можно получать на счет или карту, при уведомлении ПФ об отъезде за рубеж пособие может поступать не только на карту национальной платежной системы, но и на карты международных платежных систем. По доверенности друзья могут снимать пенсию «отъехавшего» в России. Есть ситуации, когда прекращают платить – к примеру, если пенсионер начинает получать пенсию от страны, куда переехал, но у наших артистов не этот случай.

Актер Дмитрий Назаров с женой-артисткой сейчас гастролирует по Израилю, а живут они в собственных апартаментах во Франции – на побережье в Каннах. Назаров с надбавкой за звание «народный артист» получает пенсию почти 54 тысячи рублей. Алла Пугачева живет в Израиле, а пенсию перечисляет поклоннице инвалиду. Пугачева получает надбавки как народная артистка СССР и за орден «За заслуги перед Отечеством». У иноагента Андрея Макаревича* в Израиле винный бизнес, гастроли по заграницам; на Родине работает джаз-клуб-ресторан, сдаются в аренду помещения продюсерского центра, студии. Музыканту платят две надбавки: как ветерану труда и народному артисту – получается 59 тысяч рублей. Музыкант Борис Гребенщиков званий не имеет, давно обосновался в Лондоне, его пенсия чуть больше 20 тысяч рублей.

Дмитрий Назаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пенсии артистов:

От 12 до 34 тысяч рублей: Михаил Муромов, Юрий Лоза, Жанна Агузарова, Лариса Рубальская, Лолита, Михаил Боярский, Николай Дроздов, Дмитрий Дибров, Ефим Шифрин, Регина Дубовицкая, Семен Альтов.

От 47 до 60 тысяч рублей: Надежда Бабкина, Надежда Кадышева, Александра Пахмутова, Екатерина Шаврина, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Вячеслав Малежик, Вячеслав Добрынин, Владимир Кузьмин, Юрий Антонов, Ирина Понаровская, Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Евгений Петросян, Татьяна Судец, Юрий Николаев, Леонид Якубович, Юрий Стоянов, Василий Ливанов, Елена Яковлева, Татьяна Догилева, Наталья Варлей, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Лариса Удовиченко, Елена Проклова, Александр Панкратов-Черный, Татьяна Доронина, Юрий Соломин.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов.