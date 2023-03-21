Зюганов считает, что Россия и Китай вместе остановят любую агрессию Запада

Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Андреевич, вы же ближе всех, после Владимира Путина, к товарищу Си Цзиньпину… Как оцениваете, вообще, сам факт его прибытия в Москву? И почему так на западе всполошились, просто страшно смотреть на госсекретаря США Блинкена…

- Я должен сказать, что не случайно всполошились.

Да, мы с Си Цзиньпином знакомы очень давно. Еще с тех пор, когда он мэром Шанхая был. И тогда он меня порадовал и удивил - широтой своих представлений о современном мире, мощной программой, которую тогда закладывали в этом крупнейшем мегаполисе – Шанхае…

Туда приехали 600-700 иностранных фирм, которые быстро строили и помогали во всем, осваивали самые новейшие технологии.

Я выступал там перед деловыми людьми и спросил – ну, что же вы прибыли в коммунистический Китай, под красные знамена? А они говорят – это лучшее на планете место приложения капитала.

- Это почему же так?

- Вот! А они в ответ мне - здесь высокая дисциплина, чудное трудолюбие, классное управление, почти нет налогов. «Нам, - говорят, - очень выгодно».

И они привозили по 50-60 миллиардов долларов, вкладывали в развитие Китая.

- А потом вы с Си Цзиньпином встречались?

- Да, когда он был уже вторым человеком в партии, кадровый же политик, мы вместе отрабатывали меморандум взаимодействия наших партий. Потом отмечали 100-летие Великого Октября, издали чудный альбом, который называется «Ветер Октября» - на русском и китайском языках.

Должен ещё отметить, что Си Цзиньпин предложил Китаю удивительный вариант эффективной политики. За 10 лет удвоили ВВП, стали ведущей космической державой, прорвались в новые технологии, построили тысячи километров современных дорог.

- В чем же состоит, как раньше говорили, всемирно-историческое значение этого визита?

- Этот визит имеет особый смысл - на фоне той войны, которую объявили англосаксы, натовцы, американцы нам.

И сегодня мы соединяем усилия двух выдающихся цивилизаций – русской и китайской, каждая из которых имеет тысячелетнюю историю.

А, если посмотреть, оценить военно-промышленный, научно-технический потенциал двух стран - то это взаимодействие позволит остановить любого агрессора.

Вот и Блинкен взбеленился и заволновался.

Тогда, когда американцы подрывают наши потоки газовые, когда они нагнули Европу и набивают Украину оружием, оккупируя ее… Китай в это время протягивает нам руку дружбы, взаимодействия, технического сотрудничества и призывает здравомыслящую цивилизацию к миру.

Их программа как раз на это направлена. Они вчера с Путиным несколько часов обсуждали вдвоем все эти проблемы.

Я считаю, что это очень важная, исключительно важная встреча. 10 дней назад Си Цзиньпина утвердили председателем КНР, мы его поздравили тепло и сегодня встретимся, снова поздравим.

- А вы будете общаться с товарищем Си?

- Да, буду. Это - рабочая встреча, вечерком, все будет нормально…

Должен сказать, что Мельников (первый зампред ЦК КП РФ. - А.Г.) у нас в России возглавляет общество российско-китайской дружбы. И, как только сняли карантин, впервые за последнее время мы в посольстве Китая провели большую встречу – более тысячи гостей было.

А на прошлой неделе в ТАССе мы прошла наша пресс-конференцию «Россия - Китай: общий путь в будущее». Должен сказать, она хорошо транслировалась всеми китайскими агентствами. Да и российскими тоже.

- Товарищ Генеральный секретарь, во сколько вам сегодня позвонить - чтобы про встречу с Си Цзиньпином все узнать?

- Вечерком, после девяти. Расскажу, как мы посидели…