Байден обрывает телефон Си Цзиньпина, пока тот гостит у Путина: Визит главы Китая в Москву вогнал США в ужас

Вашингтон попытался по привычке напрямую выдать указания Си Цзиньпину "надавить на Москву". Не вышло Фото: REUTERS

В канун визита китайского лидера в Москву в западных СМИ наблюдалось тревожное ожидание, схожее с театральной ремаркой: «слышится звук натянутой струны». «Главный лидер Китая будет подтверждать своё «безграничное» партнёрство с глобальным изгоем», - выдал телеканал CNN. Наконец, «струна» лопнула, самолет товарища Си приземлился в России. И тут началось: истерика, отчаяние, заламывание рук… Одним словом, «Шеф, все пропало!»

Раз не удалось сорвать визит Си в Москву к «изгою» Путину (да и как, честно говоря, это можно было сделать?), надо его скомпрометировать. Китай выступил с инициативой по Украине? Ерунда! «В западных столицах опасаются, - мудрствовала The New York Times, - что приезд Си в Москву, наоборот, подольет масла в огонь. Китай до сих пор не осуждал Россию за операцию на Украине, но и не поддерживал ее напрямую». В западных столицах, если внимательно почитать, что пишут о начавшихся в Москве переговорах, не опасаются, а по-настоящему боятся, что Пекин сумеет стать основным посредником в поисках мира на Украине. Хотя виду стараются не подавать. «У Си Цзиньпина не так много инструментов, чтобы склонить к миру как Москву, так и Киев, ведь обе стороны рассчитывают только на свою победу, - пишет Time. - Если лидер КНР приехал в Москву именно с этой целью, его визит, с большой долей вероятности, окончится провалом».

Ну вот, сразу и похоронили… Легче стало? Нет, еще страшнее. Иначе с чего бы это госсекретарь Блинкен стал суетливо выдавать американские озабоченности? Чего стоит только его реплика о желании президента Байдена срочно поговорить по телефону с председателем Си, которое никак не получается осуществить. Занят товарищ Си, не понятно, что ли? Подождать придется…

Нервную дрожь в голосе с трудом скрывал и координатор по стратегическим коммуникациям совбеза США Джон Кирби: «Мы призываем президента Си сыграть конструктивную роль, поговорив с президентом Зеленским… Мы считаем, что Китай должен слышать украинцев, а не только россиян. И мы призываем председателя Си прямо надавить на президента Путина в отношении необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Ага, логика такая: раз уж приехал Си в Москву, тогда послушай, что тебе надо сказать Путину… Они это серьезно? Или прикидываются?

Скорее, все-таки прикидываются. Потому что не могут не понимать: в Москве приобретает конкретные контуры новый, постамериканский мир, который очень не понравится Западу. Поэтому там уже не стесняясь говорят, что Путин и Си договариваются о «холодной войне-2», и делают вид, что Вашингтон с Брюсселем тут ни при чем, они - исключительно за мир во всем мире. Но не сейчас, а потом, когда совместно победят Россию… И вдруг понимают: теперь придется побеждать уже и Китай, который так задружился с русскими. По инерции некоторые американские конгрессмены даже ножкой притопнули: а не лишить ли нам китайцев права нормально торговать с нами?

Главная ошибка, совершенная администрацией США, о которой никто вслух старается не говорить, но от этого она никуда не исчезает - действия Вашингтона по «окороту» сразу Москвы и Пекина привели к обратному результату. Два врага США - по их же определению - решили дружить еще крепче, причем и в военно-технической сфере. В начале 70-х прошлого века американцы успешно вбили клин между СССР и Китаем, утянув последнего к себе. Это была стратегическая победа, во многом предопределившая закат Советского Союза. Но через полвека Байден тоже добился стратегического результата - только со знаком минус для американцев. Да и для европейцев, хотя те все стерпят…

Спокойная уверенность, которую демонстрируют в своем общении лидеры России и Китая, говоря о больших перспективах своих стран и их решимости сделать мир более справедливым, буквально бесит Запад. Но на глобальном Юге вызывает искренний интерес. «Си запланировал свой визит в Москву на двадцатую годовщину войны в Ираке неслучайно, - пишет индийская The Print. - Чтобы оправдать крепнущее сотрудничество в сфере безопасности и экономике, и Китай, и Россия прибегли к нападкам на США за войны на Ближнем Востоке и в других местах земного шара.»

И эти «нападки на США», судя по всему, не вызывают отторжения у большинства стран мира, которые хотели бы жить не по американским «правилам», а, как предлагают лидеры России и Китая, по международному праву.