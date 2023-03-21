Роскачество: в апреле во всей стране пройдут «Дни российских вин»

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В Москве только что завершился эногастрономический салон Vinspiration. Главным событием его деловой программы в Гостином дворе стала пленарная сессия «Алкогольный рынок в современных реалиях» c участием представителей Роскачества, Росалкогольрегулирования, ФАС России, Ассоциации виноградарей и виноделов России, национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Федерации рестораторов и отельеров России и посольства Азербайджана в РФ.

В эксклюзивном интервью «КП» Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества, рассказала об актуальных трендах на винном рынке России.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

- Елена Александровна, какая сейчас ситуация на российском рынке вина?

- Производство у нас растет. После принятия 468-го федерального закона, регулирующего отрасль, видим, как меняются подходы к российскому виноделию, увеличиваются площади виноградников. Уже более 100 тысяч гектаров у нас занято виноградниками! Развивается и модернизируется производство. Развивается винный туризм.

Ежегодно Роскачество проводит аудит винодельческих регионов. В прошлом году их было семь, в 2023 году рассчитываем увеличить до девяти.

Сегодня Россия на две трети обеспечивает себя вином. При этом количество, хочу отметить, переходит в качество. При взрывном росте производства вина не снижается качество. Виноделы видят конкуренцию на рынке и стараются сделать все, чтобы привлечь потребителя высоким качеством продукции.

В «Винном гиде России» высшие баллы получили более 70% образцов российских вин. Это рекорд. Напомню, что дегустационная комиссия состоит из 25 лучших отраслевых экспертов. Когда мы только начинали (а Роскачество уже пять лет выпускает «Винный гид России», 2023-й год будет шестым), были образцы, не проходящие даже минимальных порогов. Они браковались. В прошлом году таких вин не было. Мы видим взлет качества.

- И это при том, что вы ограничиваете ценовую планку - в «Винный гид России» входят вина не дороже 1000 рублей.

- Да, мы говорим о винах для массового потребителя, от 200 до 1000 рублей, выпускаемых тиражом более 20 тысяч бутылок. Более 50% потребителей приобретают вино в магазинах. Это могут быть супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома или специализированные магазины. И мы именно там покупаем образцы, пользуемся методом тайного покупателя. Ни магазин, ни производитель не знают, где именно будет приобретён тот или иной образец.

- Вы уже начали работать над шестым выпуском «Винного гида России» . Чем он будет отличаться от предыдущих? И планируете ли исследования по другим напиткам?

- «Винный гид России» традиционно включает около 500 наименований. В 2023 году появится раздел, посвященный органическому виноделию. В этом году мы уже выпустили исследование по розовым винам, а также по ликерным винам. В ближайшее время презентуем сравнительное исследование вина, разлитого в разную тару: как традиционную, так и новую, которая недавно появилась на рынке - , в частности, вино в алюминиевых банках.

Кроме того, вот уже пять лет мы проводим акцию «Дни российских вин» - при поддержке Минсельхоза России, Минпромторга России, Россельхозбанка.

- Уже известно, когда будут следующие?

- В апреле. Уже прошло совещание по запуску весенней акции у заместителя министра промышленности и торговли, статс-секретаря Виктора Леонидовича Евтухова. В этом году в «Днях российских вин» участвует беспрецедентное количество торговых сетей, третий год подряд присоединяются рестораны, бары и кафе.

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- Популярность российских вин растёт, это очевидно. Производители готовы обеспечить нужный объем хороших, качественных вин?

- Мы можем с уверенностью говорить, что российские производители в перспективе могут обеспечить 85% потребностей отечественного рынка. При этом у нас уже есть тренд на экспорт российской винодельческой продукции. Прежде всего в страны Евразийского экономического союза. Но и другие зарубежные государства интересуются российскими винами. Китай их уже покупает.

- Еще одна важная тема - поддержка государством российских производителей вин, а также тех, кто занимается виноградниками и саженцами.

- Есть целая государственная программа. В марте прошлого года Викторией Валерьевной Абрамченко, заместителем председателя правительства Российской Федерации, была подписана «дорожная карта» поддержки российской винодельческой отрасли, и в ее рамках тоже реализуется ряд мероприятий. Прежде всего, направленных на увеличение количества виноградников. Не будет собственного сырья, не будет российского вина – это понятно. Поэтому меры господдержки оказываются именно производителям винограда.

Вторая мера господдержки в рамках федеральной научно-технической программы направлена на создание собственных сортов винограда - нам нужны сорта, которые были бы адаптированы к российскому климату. Важно и развитие питомников, без которых мы не сможем произвести нужное количество посадочного материала.

И, конечно, надо говорить о мерах господдержки производителей. В прошлом году заработал закон о винных ярмарках, которые позволяют производителям на открытых площадках проводить винные фестивали, продвигать свою продукцию. Огромная ярмарка в Москве, на ВДНХ, состоялась при поддержке Минсельхоза России и правительства Москвы.

И еще одна мера государственного регулирования связана с разрешением продажи алкогольной продукции через онлайн-каналы, решение ожидается в ближайшее время.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ВИНО В ТРЕНДЕ

- Важный тренд связан с новым направлением - органическое вино.Сегодня в России пять производителей органического винограда, и чуть более 100 гектаров земли сертифицированы под органические виноградники. А производителей готовой органическом винной продукции у нас всего два. Но мы видим большой тренд, в прошлом году на 150% увеличилось количество заявок на сертификацию. И мы ожидаем, что в 2023 году количество сертифицированных под органику виноградопригодных земель увеличится в два раза.

Минсельхозом России разработана и проходит согласование стратегия развития органической продукции. Таким образом, у органики появляется собственная стратегия с мерами государственной поддержки. Прежде всего это развитие науки, так как органика не предусматривает использования средств защиты растений, пестицидов и агрохимикатов. Также это работа с сортами, с посадочными материалами. Органике нужна особая логистика, потому что нельзя обрабатывать ни саженцы, ни готовый продукт, чтобы сохранить его. Необходимо развитие транспорта, хабов и кластеров, которые бы помогали выстраивать эту логистику.

И, безусловно, необходимо бороться с теми, кто вводит в заблуждение потребителей. Мы все знаем, что органическая продукция лучше продается, и она должна соответствующим образом маркироваться. В Совете Федераций сейчас проходит вторые чтения законопроект, который приравнивает названия «органическое», «эко» и «био».

- Роскачество много занимается органической продукцией в принципе, не только вином. И мы сейчас можем дополнить, например, вино органическими сырами российского производства, органическим мясом и овощами.

- Да, это целая структура. Но органическое вино сегодня нуждается в особой поддержке, потому что, во-первых, у нас пока небольшое количество производителей. Во-вторых, производители обратили наше внимание на то, что меры регулирования в Российской Федерации не эквивалентны международным требованиям. Например, в России для производства органического вина нельзя было применять диоксид серы - стабилизатор. Мы проанализировали несколько международных систем и увидели, что это добавка допускается в незначительных количествах, на уровне нативного содержания. Обсудили с отраслью, и сейчас вносим поправки в межгосударственный стандарт, чтобы урегулировать содержание диоксида серы на разрешенном международными требованиями уровне. Таким образом, наше вино и на экспорт может пойти как органическое.

…А РОЗОВОЕ - В МОДЕ

- А если говорить о вкусах и предпочтениях покупателей?

- В прошлом году до 5% увеличилось количество розового вина на российском рынке. Это неожиданный тренд - мы видим, что розовое вино получает все большую популярность и признание у российского потребителя.

Среди белых виня бы обратила внимание на рислинг. Если в 2021 году Россия производила чуть менее 200 наименований рислинга, то в 2022 году стало в 10 раз больше. Более 2000 российских рислингов сегодня! Появляются новые марки вин. 25 тысяч наименований вин в принципе присутствует на рынке, из них более 7 тысяч – это российское вино. Естественно, нам есть куда развиваться.

- Мне кажется, еще можно говорить о новых винодельческих регионах в России?

- Да, как раз на пленарной сессии представители Ассоциации виноградарей и виноделов России, разрабатывающие стандарты производства вина в регионах, рассказали о том, что следует ожидать появления новых винодельческих регионов, имея в виду Воронежскую и Самарскую области.

- И даже в более северных регионах развивается виноделие. Хотя и не в массовых масштабах.

- С развитием селекции мы ожидаем, что появятся сорта, адаптированные для российских условий. Есть и встречная тенденция – изменение климата. Так что да, следует ожидать расширения географии выращивания винограда.