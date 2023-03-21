Ученые назвали три растения, помогающие похудеть

Российские ученые создают лекарство от ожирения из тропической лианы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российские ученые создают лекарство для лечения ожирения на основе вещества, выделенного из тропической лианы, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Природный антижир достали из клеток диоскореи дельтовидной.

Ожирение опасно тем, что часто приводит к развитию диабета, заболеванию сосудов и артерий. Ожирение встречается примерно у каждого третьего россиянина и каждого десятого человека на планете. Есть популярные синтетические препараты для лечения этого заболевания, но их прием сопровождается нежелательными побочными эффектами. Вот ученые по всему миру и пробуют найти эффективное и безопасное средство для борьбы с одной из главных напастей современного мира.

Сотрудники Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета обратили внимание на вещества, которые вырабатывают три растения: японский женьшень, диоскорея дельтовидная и трава якорцы стелющиеся, которую в России можно найти на Кавказе, Алтае, в Бурятии и Туве. Из клеток диких растений в лаборатории наработали биомассу для эксперимента на крысах. Спустя три месяца подвели итоги.

Чемпионом по борьбе с ожирением у крыс оказалась тропическая лиана. После лечения биологически активным соединением из диоскореи дельтовидной набор веса животных замедлился, а процент жира в массе тела грызунов на калорийном и стандартном корме составил 41,5% и 36% соответственно.

Сравнили работу биомассы из лианы и с одним из современных и самых популярных лекарств от ожирения – лираглутидом. Он проиграл фитопрепарату из лианы в самой проблемной группе крыс с ожирением, тех, которых откармливали высококалорийными продуктами.

В ходе исследования все три растительных препарата снижали уровень глюкозы и холестерина в крови, тормозили набор веса и не нарушали репродуктивную функцию крыс. Малыши рождались здоровыми, а самые крепкие крысята были у животных, которых лечили как раз средством, сделанным из тропической лианы.

Это значит, что потенциально препарат можно будет использовать для лечения молодых женщин с ожирением, а также людей с диабетом. Однако есть одно и очень большое «но».

Проблема в том, что вещества, выделяемые из растений и потенциально полезные для медицины, очень сложно превратить в препараты для широкого применения. Их соединения нужно стабилизировать, чтобы результат от приема оказывался максимально предсказуемым для очень и очень многих людей. Рассчитать дозировку, курс лечения – время, на протяжении которого лекарство надо будет применять. Оценить эффект того, как вещество доставляется до проблемного участка, накапливается в организме, а, отработав свое, выводится. Насколько оно безопасно и действительно ли лечит в предложенной разработчиками форме. Для этого и проводятся клинические испытания всех новых препаратов на пациентах, а фитопрепаратам клинические исследования пройти бывает сложно. Надежду на успех дает тот факт, что соединения, полученные из тропической лианы, уже известны доказательной медицине. Биологические формы диоскореи дельтовидной входят в состав противовоспалительных лекарств для лечения артритов, конъюнктивитов, вирусных и грибковых заболеваний.