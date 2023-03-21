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Здоровье21 марта 2023 11:40

Ученые назвали три растения, помогающие похудеть

Российские ученые создают лекарство от ожирения из тропической лианы
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Российские ученые создают лекарство от ожирения из тропической лианы

Российские ученые создают лекарство от ожирения из тропической лианы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российские ученые создают лекарство для лечения ожирения на основе вещества, выделенного из тропической лианы, сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ). Природный антижир достали из клеток диоскореи дельтовидной.

Ожирение опасно тем, что часто приводит к развитию диабета, заболеванию сосудов и артерий. Ожирение встречается примерно у каждого третьего россиянина и каждого десятого человека на планете. Есть популярные синтетические препараты для лечения этого заболевания, но их прием сопровождается нежелательными побочными эффектами. Вот ученые по всему миру и пробуют найти эффективное и безопасное средство для борьбы с одной из главных напастей современного мира.

Сотрудники Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета обратили внимание на вещества, которые вырабатывают три растения: японский женьшень, диоскорея дельтовидная и трава якорцы стелющиеся, которую в России можно найти на Кавказе, Алтае, в Бурятии и Туве. Из клеток диких растений в лаборатории наработали биомассу для эксперимента на крысах. Спустя три месяца подвели итоги.

Чемпионом по борьбе с ожирением у крыс оказалась тропическая лиана. После лечения биологически активным соединением из диоскореи дельтовидной набор веса животных замедлился, а процент жира в массе тела грызунов на калорийном и стандартном корме составил 41,5% и 36% соответственно.

Сравнили работу биомассы из лианы и с одним из современных и самых популярных лекарств от ожирения – лираглутидом. Он проиграл фитопрепарату из лианы в самой проблемной группе крыс с ожирением, тех, которых откармливали высококалорийными продуктами.

В ходе исследования все три растительных препарата снижали уровень глюкозы и холестерина в крови, тормозили набор веса и не нарушали репродуктивную функцию крыс. Малыши рождались здоровыми, а самые крепкие крысята были у животных, которых лечили как раз средством, сделанным из тропической лианы.

Это значит, что потенциально препарат можно будет использовать для лечения молодых женщин с ожирением, а также людей с диабетом. Однако есть одно и очень большое «но».

Проблема в том, что вещества, выделяемые из растений и потенциально полезные для медицины, очень сложно превратить в препараты для широкого применения. Их соединения нужно стабилизировать, чтобы результат от приема оказывался максимально предсказуемым для очень и очень многих людей. Рассчитать дозировку, курс лечения – время, на протяжении которого лекарство надо будет применять. Оценить эффект того, как вещество доставляется до проблемного участка, накапливается в организме, а, отработав свое, выводится. Насколько оно безопасно и действительно ли лечит в предложенной разработчиками форме. Для этого и проводятся клинические испытания всех новых препаратов на пациентах, а фитопрепаратам клинические исследования пройти бывает сложно. Надежду на успех дает тот факт, что соединения, полученные из тропической лианы, уже известны доказательной медицине. Биологические формы диоскореи дельтовидной входят в состав противовоспалительных лекарств для лечения артритов, конъюнктивитов, вирусных и грибковых заболеваний.

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ