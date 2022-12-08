Детей, как встарь, надо отправлять в школу пешком: ученые выяснили, как повысить успеваемость ребенка

В любом случае, все педиатры уверены, что для хорошего развития школьников им необходимо гулять после уроков не менее полутора часов Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители нынешних школьников помнят, что в школу сами они ходили пешком. Между тем, своих детей они чаще возят на машине, доставляя от порога дома до школьного двора. В итоге на первом уроке дети сидят толком не проснувшиеся.

Между тем, новое исследование ученых доказывает, что простая ходьба помогает улучшить успеваемость.

Исследователи протестировали 20 школьников около 10 лет (средний возраст участников 9,5 лет), которые ходили по беговой дорожке в среднем темпе. Но не слишком быстром — так чтобы так чтобы частота сердечного ритма составляла 60% от максимального пульса. Это важный показатель — если ЧСС будет выше, то нагрузка чрезмерна.

Через полчаса после тренировки показатели детей (проводили тест на чтение) сравнивали с теми, кто не занимался. И у тренирующихся школьников они были лучше. То есть даже 20-минутная ходьба улучшает нейрокогнитивные функции — внимательность, контроль. Но работа мозга улучшается не мгновенно, а примерно через 25-30 минут после тренировки.

Правда, ученые не дают ответ, насколько длительным может быть такой эффект. Возможно, детям лучше ходить несколько раз в день перед важными экзаменами. Но это можно проверить уже самостоятельно.

В любом случае, все педиатры уверены, что для хорошего развития школьников им необходимо гулять после уроков не менее полутора часов, прежде чем приступить к домашним заданиям. Особенно это важно в период интенсивного роста ребенка (в среднем это 11-12 и 16-17 лет). Кроме прогулок не менее важны полноценный сон (не менее 9 часов), полноценное питание и закаливание.