"Мы просто маневрировали": летчикам, которые уничтожили американский беспилотник над Черным морем, вручили ордена Мужества

Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим награды

Во время заседания коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач – в ходе специальной военной операции медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

Майоры Сергей Попов и Василий Вавилов получили награды и слова благодарности за первоклассное исполнение своей задачи. Это они утром 14 марта ловко уничтожили беспилотник ВСУ, причем не выпустив по нему ни одного снаряда. Когда в небе над Черным морем в Крыму появился летательный аппарат MQ-9, летчики тут же подняли истребители. И маневрировали в воздухе так, что из-за воздействия мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, беспилотник рухнул в море. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним даже не вступали. Ну какие асы! А потом российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

- Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, что предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, - прокомментировали в Минобороны.

В то утро Сергей Попов и Василий Вавилов находились на боевом дежурстве.

- Поступила команда «воздух» и мы выполнили взлет двумя экипажами, - рассказал майор Сергей Попов. - Определили, что это беспилотный аппарат MQ-9. Передали информацию командованию, выполняли маневры, которыми пытались заставить прекратить выполнение им задания. Оружие не применяли, в контакт с беспилотником не вступали.

Летчик Су-27 майор Василий Вавилов все точно повторил за сослуживцем, но добавил, что горд получить награду, которая «также принадлежит коллегам, которые участвовали в обеспечении этих вылетов».