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Политика22 марта 2023 15:42

"Мы просто маневрировали": летчикам, которые уничтожили американский беспилотник над Черным морем, вручили ордена Мужества

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды асам
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим награды

Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим награды

Во время заседания коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач – в ходе специальной военной операции медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

Майоры Сергей Попов и Василий Вавилов получили награды и слова благодарности за первоклассное исполнение своей задачи. Это они утром 14 марта ловко уничтожили беспилотник ВСУ, причем не выпустив по нему ни одного снаряда. Когда в небе над Черным морем в Крыму появился летательный аппарат MQ-9, летчики тут же подняли истребители. И маневрировали в воздухе так, что из-за воздействия мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, беспилотник рухнул в море. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним даже не вступали. Ну какие асы! А потом российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

- Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, что предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, - прокомментировали в Минобороны.

В то утро Сергей Попов и Василий Вавилов находились на боевом дежурстве.

- Поступила команда «воздух» и мы выполнили взлет двумя экипажами, - рассказал майор Сергей Попов. - Определили, что это беспилотный аппарат MQ-9. Передали информацию командованию, выполняли маневры, которыми пытались заставить прекратить выполнение им задания. Оружие не применяли, в контакт с беспилотником не вступали.

Летчик Су-27 майор Василий Вавилов все точно повторил за сослуживцем, но добавил, что горд получить награду, которая «также принадлежит коллегам, которые участвовали в обеспечении этих вылетов».

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