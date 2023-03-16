Военный эксперт назвал возможную причину падения американского беспилотника MQ-9 в Черное море

Военный эксперт назвал еще одну версию крушения американского беспилотника Фото: EAST NEWS

Причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море могло стать воздействие мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

"Су-27 подлетели, убедились, что это беспилотник – развернулись обратно и "сдули" его воздушной струей", - предположил Леонков, добавив, что выхлоп из реактивного двигателя может привести к тому, что другой двигатель может заглохнуть.

По его оценке, в подобной ситуации оператору сложно среагировать на неожиданное воздействие, а если беспилотный летательный аппарат был в автономном режиме, то у него и вовсе не было никаких шансов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России сообщило, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное стало резкое маневрирование. Вооружение против дрона США не применялось, российские силы в контакт с ним не вступали, заверили в оборонном ведомстве.

Напомним, Госдепартамент Соединенных Штатов допустил вероятность того, что российские пилоты непричастны к падению беспилотника MQ-9 в Чёрном море недалеко от Крымского полуострова.