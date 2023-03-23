Неприглядная тайна величайшего композитора: раскрыта правда об «отравлении» Бетховена

Портрет композитора

К концу жизни Людвиг ван Бетховен совсем потерял слух, страдал от болей в желудке, диареи и цирроза печени. Но умер, как 15 лет назад доказали американцы, от отравления свинцом. В пряди волос композитора они обнаружили повышенное содержание свинца – в 100 раз больше обычного.

Исследования, которые провели ученые многочисленной группы, основной костяк которых составили немецкие биохимики из Института эволюционной морфологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany), продемонстрировали: кого-кого, а уж Бетховена свинцом никто не травил. Потому что те волосы, в которых американцы нашли ядовитый металл, как оказалось на проверку, Бетховену не принадлежали. И даже не были мужскими. Хотя считались ценной реликвией.

В Германии тоже исследовали волосы, но настоящие. Ученые выбрали наиболее сохранившуюся прядь из 5 других «образцов волос Бетховена», хранящихся в частных коллекциях, предварительно убедившись, что все 5 принадлежат одному и тому же мужчине. Восстановили ДНК композитора.

Прядь волос Бетховена, приклеенная к письму

Анализ ДНК, увы, не внес полную ясность - генетической предрасположенности к болезням уха и желудочного тракта у композитора не было. До сих пор причины этих недугов загадочны. А вот с печенью ему по жизни явно не повезло.

- Мы не смогли найти окончательную причину глухоты Бетховена или проблем с желудочно-кишечным трактом, - говорит один из ведущих исследователей Йоханнес Краузе (Johannes Krause) - Тем не менее, мы обнаружили ряд существенных генетических факторов риска развития заболеваний печени.

Авторы отчета, который незамысловато озаглавлен «Genomic analyses of hair from Ludwig van Beethoven» и опубликован в журнале Current Biology, сообщают и том, что они «обнаружили доказательства заражения вирусом гепатита В самое позднее за несколько месяцев до финальной болезни композитора». Гепатит, вероятно, способствовал его смерти.

Печень, в итоге, отказала – цирроз, приближенный алкоголизмом. Бетховен злоупотреблял. С горя, наверное. Мучился.