Россияне выступили против скидок на налоги для мигрантов

Участники опроса считают неправильным менять размер налога в зависимости от знания языка или истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД России предложило делать скидки от 10% до 50% на НДФЛ для мигрантов в зависимости от уровня их знаний русского языка и истории. Чем лучше иностранец сможет сдать экзамен, тем выгоднее условия работы получит. Однако если по истечении срока адаптации мигрант снова продемонстрирует слабые познания, для него наоборот, введут дополнительную плату. Однако такую схему одобрили только 7% россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Половина же опрошенных считают справедливым, если налоговая ставка не будет зависеть ни от каких внешних факторов, а будет единой для всех, как для граждан страны, так и для мигрантов. Это будет честно по отношению к каждому работнику, уверены респонденты.

«Все должны платить одинаковые налоги, иначе такое разделение может привести к коррупции. Кто будет решать, насколько интегрировался тот или иной человек? Никакой экзамен нельзя считать достаточно объективным, а значит, есть поле для взяток», - рассуждает участник опроса.

Еще четверть опрошенных говорят, что налоги для мигрантов должны быть выше, чем для самих россиян. Дело в том, что эти деньги мигранты из страны вывозят к себе на родину, экономика страдает, должна быть какая-то компенсация.

«Я за то, чтобы трудовые мигранты платили налоги выше, чем жители страны потому, что заработанные деньги они вывозят к себе в страну и тратят их там. А ведь у них есть выбор работать в своей стране или работать в России», - рассуждает участник исследования.

14% россиян сделать повышенные налоги для только что приехавших мигрантов, а вот после их интеграции, снизить НДФЛ до 13%, как у всех жителей страны.

И только 2% опрошенных считают, что налоги для мигрантов, наоборот, должны быть ниже чем у всех остальных. Это поможет привлечь больше рабочей силу из-за границы. Более того, это поможет привлечь ценные кадры в высокотехнологичные сферы, лучших врачей и ученых, верят участники опроса.

Оставшиеся 3% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.