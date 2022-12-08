Пока без скандала: Зрители увидели первые серии документального фильма «Гарри и Меган»

Ничего нового ни Гарри, ни Меган в первых трех сериях не рассказали. Фото: YouTube

На платформе Netflix стали доступны первые три серии документального фильма «Гарри и Меган», главными действующими лицами которого стали опальный британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Съемки велись несколько месяцев. Предполагалось, что по аналогии с интервью, которое переехавшие в США герцоги Сассекские дали Опре Уинфри, и это их появление на экране спровоцирует громадный скандал, поскольку звездная чета, уже набившая руку на рассказах о скандалах в британской королевской семье, выдаст на-гора очередную серию пикантных подробностей прошлого и настоящего Виндзоров.

Из Лондона веяло тревогой. И отец Гарри, новый британский король Карл III, и его брат Уильям, ставший наследником престола, давали понять, что Сассекские могут быть полностью отлучены от династии, если расскажут (или придумают) что-нибудь новое. Словом, премьера претендовала на событие вселенского масштаба.

Но пока сложно дать ей столь высокую и одновременно столь масштабную оценку. Ничего нового ни Гарри, ни Меган в первых трех сериях не рассказали, они все также говорят о пережитых обидах, то и дело возвращаясь к давно пережитым событиям.

Зрители определили премьеру как «интервью с двумя грустными людьми на фоне красивых интерьеров».

Но стоит отметить, что эксклюзив в этой ленте все-таки есть: впервые представили Винздоров, по сути дела, представили хоум-видео, впустив операторов с камерами не только в свое жилище, но и в свою повседневную жизнь. И теперь любой желающий может увидеть настоящего принца, ловящего самое обычное такси, или его жену после душа, с полотенцем на голове.

Среди комментаторов, или даже критиков, представителей Букингемского дворца не оказалось. Там заявили, что в день премьеры британская королевская семья будет слушать традиционные рождественские гимны и песнопения.