«Большая книга» досталась «Анне Карениной»

Победитель XVII сезона национальной литературной премии "Большая книга", писатель Павел Басинский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На премию «Большая книга» в этом году претендовало десять произведений. Просто перечислим их все, в том же алфавитном порядке (по фамилиям авторов), как они оглашались на церемонии в процессе объявления номинантов. Павел Басинский, «Подлинная история Анны Карениной». Сергей Беляков, «Парижские мальчики в сталинской Москве». Алексей Варламов, «Имя Розанова». Дмитрий Данилов, «Саша, привет!» Олег Ермаков, «Родник Олафа». Руслан Козлов, «Stabat Mater». Афанасий Мамедов, «Пароход Бабелон». Анна Матвеева, «Каждые сто лет. Роман с дневником». София Синицкая, «Хроника Горбатого». Гузель Яхина, «Эшелон на Самарканд».

Церемония, как обычно, проходила в Доме Пашкова. Вела ее в этом году актриса Александра Урсуляк, а посвящено все было астероидам, названным в честь писателей. На большом экране возникали цитаты из Владимира Набокова (астероид 7232), Марины Цветаевой (3511), Александра Пушкина (2208), Ивана Бунина (3890) и множества других русских авторов, причем в этих цитатах старались найти перекличку с произведениями номинантов. Минут через двадцать после начала Александра произнесла фразу «И звезда с звездою говорит», которая хоть что-то проясняла в концепции церемонии; но окончательно смысл астрономической феерии был раскрыт, когда объявили лауреата в номинации «За вклад в литературу». Никто и никогда заранее не смог бы догадаться, что им станет Институт прикладной астрономии РАН «за увековеченье имен русских литераторов в звездном небе».

Как обычно, на «Большой книге» два голосования по списку номинантов - читательское и профессиональное. Читательское явно считается немножко второстепенным: его результаты не держатся в тайне до последнего момента, а без шума и фанфар заблаговременно оглашаются на сайте премии. В нем победил «Эшелон на Самарканд» - мягко говоря, неоднозначный новый роман Гузели Яхиной, автора бестселлера «Зулейха открывает глаза» (за который Гузель получила главную «Большую книгу» в 2015 году). В «Эшелоне» Яхина рассказывает о том, как во время голода и разрухи начала 20-х пять с лишним сотен беспризорников пытаются переправить из Казани в сытый Туркестан. Она аккуратно собирает и вываливает на читателя все самое леденящее, что отыскала в архивных материалах: от зверств красных до зверств басмачей, от рассказов про накрывший Поволжье голод до медицински безупречного описания дистрофии и холеры. Вши, блохи, садистские убийства, умирающие десятками дети - как говорится, каждый найдет себе что-то по вкусу. Яхина профессиональный сценарист, и все это почти интуитивно (с природой таланта не поспоришь) упаковывает в оболочку истерна, максимально кинематографичной приключенческой истории, рассчитанной на неотрывное читательское внимание. Вот только в 500-страничном романе не может быть 500 с огромным гаком персонажей, которым бы ты всерьез сочувствовал: получается бумажная детская масса, в которой один беспризорник от другого отличается только какой-нибудь новой язвой и новой омерзительной кличкой.

Гузель Яхина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Не будем, однако, спорить с мнением читательского жюри и перейдем к мнению профессионального. Оно решительно отринуло любую беллетристику: три главные премии получили документальные книги.

Третье место (и премию в миллион рублей) получил Сергей Беляков за книгу «Парижские мальчики в Сталинской Москве». Ее главные герои - сын Цветаевой Георгий Эфрон и его друг Митя Сеземан. В 2013 году Беляков уже получал «Большую книгу» за «Гумилева, сына Гумилева» - текст о сыне другой крупнейшей русской поэтессы ХХ века, Анны Ахматовой (ну, и Николая Гумилева, конечно) - Льве Гумилеве. Произнося благодарственную речь, Сергей вспомнил, что девять лет назад премия выглядела как статуэтка из камня и серебра, он ее поставил дома на видное место, а в результате ее ему разбил кот. Но домашние тут же сказали, что это хороший знак - стало быть, он через какое-то время получит еще одну «Большую книгу». Как видим, не ошиблись.

Писатель Сергей Беляков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Второе место (и полтора миллиона) достались Алексею Варламову - прекрасному прозаику, ректору Литературного института, написавшему множество отличных биографий для издательства «Молодая гвардия» (они выходили в почтенной серии «ЖЗЛ»). Его героями становились Григорий Распутин, Василий Шукшин, Михаил Пришвин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, а теперь им стал Василий Розанов, которого Варламов назвал со сцены «первым русским блогером». Он сказал, что награда автору биографии - это всегда еще и награда герою книги, и вспомнил цитату из розановского предсмертного письма: «Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится, и что они должны предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой. Что ничего нет хуже разделения и злобы и чтобы они всё друг другу забыли, и перестали бы ссориться. Все это чепуха. Все литературные ссоры просто чепуха и злое наваждение».

Писатель Алексей Варламов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ну, а первое место и главная денежная премия в три миллиона достались Павлу Басинскому за книгу «Подлинная история Анны Карениной», своеобразную биографию героини великого романа. Басинский - один из главных российских толстоведов, неустанно популяризирующий творчество классика, рассказывающий о Толстом легко и ясно (в 2010 году его «Бегство из рая» уже было удостоено главной «Большой книги»). На этот раз он, похоже, был ошеломлен и обрадован еще сильнее, чем 12 лет назад. «Меня иногда спрашивают, в каком жанре написана эта книга? Литературоведение - нет, эссеистика - нет, литературный детектив - тоже нет… Жанр этой книги - любовь к роману «Анна Каренина». Который написан ровно 150 лет назад, именно тогда разворачивается его действие. И тысячи людей по всему миру прочли роман, влюбились в него и образовали своего рода секту». Подробнее о книге вы можете прочитать в интервью, которое Басинский дал «КП» в феврале - мы уже тогда предчувствовали, что без наград не обойдется, и сегодня искренне поздравляем Павла с тем, что наши надежды оправдались.