Обмен Виктора Бута на Бритни Грайнер: сделка, в которой обе стороны вышли победителями

Обмен состоялся после долгих и очень непростых переговоров Фото: EAST NEWS

Россиянин Виктор Бут, просидевший 14 лет из присужденных ему 25 в американской тюрьме по сфабрикованному против него обвинению в международной контрабанде оружия, наконец-то на родине. Его обменяли на легенду американского женского баскетбола Бритни Грайнер, получившую у нас 9 лет колонии за реальную попытку ввести в РФ гашишное масло. На суде Грайнер признала свою вину, Бут себя виновным не признавал все эти годы.

Обмен состоялся после долгих и очень непростых переговоров. Президент Байден публично пообещал, что вернет осужденную в России баскетболистку домой. Российские власти все время, пока Бут был в заключении, тоже добивались его освобождения. Американцы вбросили в СМИ тему их обмена еще в августе, сразу после приговора Грайнер. Они настойчиво пытались добиться обмена Бута сразу на двух граждан США - Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана, получившего у нас 16 лет за шпионаж. И вот, наконец, совершенно неожиданно, как и положено в таких делах, стало известно, что Бут и Грайнер помилованы и на свободе. Уилан продолжает отбывать срок.

Какие политические «срезы» можно разглядеть в этом обмене? Почему столь большое внимание, как у нас, так и за океаном, ему уделяют?

Есть немало рассуждений, кто кого во всей этой истории «переиграл». Один из самых непримиримых врагов России среди заокеанских политиков, Джон Болтон, не скрывает своего разочарования: русские сумели добиться своего, выкинув из формулы обмена Уилана. Его аргумент заключается в том, что дело Бута носило откровенно политический окрас. Поэтому его, дескать, должны были обменять и на американского шпиона (все-таки это не чистая уголовка, но близко к политике), а не только на попавшуюся с поличным любительницу наркоты.

Но размен двумя странами своих граждан, осужденных или задержанных другой стороной, - не обмен валюты в обменнике: за столько-то ваших рублей, строго по курсу, берем столько-то наших долларов. Тут все гораздо сложнее, свою роль играет и то, кого обменивают, а иногда в «омбенный пакет» входят даже граждане третьих стран. Вспомним классику. В этом году исполнилось 60 лет, как на границе ГДР и ФРГ легендарный советский разведчик Рудольф Абель был обменян сразу на трех американцев. Помимо летчика Пауэрса, сбитого над Уралом, мы отдавали за советского нелегала еще двух граждан США, осужденных за шпионаж, один из которых получил срок в ГДР.

Относительно недавний, но не менее резонансный обмен - 10 российских разведчиков-нелегалов, выданных американцам предателем Потеевым, в 2010 году обменяли на четырёх российских граждан, из которых трое, в том числе одиозный Скрипаль, были осуждены за госизмену. И ничего, никто из вменяемых людей ни у нас, ни у них не кричал, что размен неравноценный.

Наши нынешние отношения с США - из рук вон плохи. И прогноз негативный. Если в этих условиям мы смогли все же договориться об обмене осужденными гражданами, это уже сигнал. Очень слабенький, но очевидный: при доброй воле и выдержке с обеих сторон мы можем не только продолжать между собой схватку с перспективой больших потерь для обеих сторон, но и чем-то все-таки договариваться. Американцы называют это стратегией «Win-win» («Победа-победа»).

И еще об одном нельзя не сказать в связи с произошедшим обменом. А почему он случился в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, а не в аэропорту, скажем, Вены, как это было в 2010-м? Ответ очевиден: в Европе не осталось стран, которые для России могли бы считаться не то чтобы дружественными, а даже нейтральными. Этот статус для Москвы потеряла не только Австрия, но и Швейцария, не говоря уже о Швеции и Финляндии, примеряющих натовский мундир.

Так что для нас нынче «нейтралы» - это ОАЭ и Саудовская Аравия. И не надо удивляться, если именно там в будущем начнутся какие-то переговоры о возможных шагах по снижению напряжённости между Россией и Западом. Конечно, только тогда, когда нас перестанут испытывать «украинским оселком».