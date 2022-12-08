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НовостиПолитика8 декабря 2022 13:16

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину

МИД России: Виктор Бут возвращен на родину
София ГОНЧАРОВА
Россиянин Виктор Бут вернулся на родину

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

- 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и Российской Федерации соответственно, - сказано в заявлении дипломатического ведомства в телеграм-канале.