Россиянин Виктор Бут вернулся на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

- 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и Российской Федерации соответственно, - сказано в заявлении дипломатического ведомства в телеграм-канале.