«Зачем ты меня таким показываешь?»: Гарик Мартиросян обиделся на пародию Азамата Мусагалиева

Патриарх Comedy Club Гарик Мартиросян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как все помнят, шоу «Игра» было закрыто формально после номера команды «Камызяки», в котором Денис Дорохов переборщил с образом невесты и впился губами в коллегу по команде.

Через некоторое время в эфир ТНТ вышел проект «Концерты», до боли напоминающий «Игру» — тоже самое, только без ряда ведущих комиков и команд и соревновательной составляющей. «Камызяки» открывали перезагруженную передачу. Денис Дорохов, конечно, никуда не делся. Так будет и во втором сезоне шоу, которое выйдет в эфир 26 марта: бывшие кавээнщики под предводительством Азамата Мусагалиева продолжат шокировать публику.

В первом выпуске второго сезона на сцену выйдет настоящая цирковая труппа. После чего неуемный Денис Дорохов покажет пародию на Марину Кравец, а Азамат Мусагалиев возьмет на себя образ другого ведущего шоу «Конфетка» — патриарха Comedy Club Гарика Мартиросяна. Его-то и не очень устроил номер «камызяков», поэтому Мусагалиеву пришлось услышать нотки обиды в вопросе Мартиросяна: «Зачем ты меня таким показываешь, Азамат?!» (ведущий как будто внезапно вышел на сцену, застав дерзких шутников врасплох).

Кстати, не обойдется и без сюрпризов. Во-первых, в команду вернулся Вячеслав Макаров, осевший в последнее время на НТВ. А, во-вторых, приглашенным гостем «камызяков» стал Филипп Киркоров. Он тоже поучаствует в концерте.

— Честно сказать, на съемках второго сезона участники просто обрушили на нас поток своих шуток, и я бы хотел предупредить телезрителей, чтобы они включали новый сезон «Концертов» осторожнее! — объяснил ведущий «Концертов» Евгений Чебатков. — Это дерзко, мощно, смешно. Нужно посмотреть, чтобы увидеть, как вписались в шоу новые команды, какие сюрпризы приготовили наши старички, и конечно, посмотреть, как Дорохов выбегает на сцену.

«Концерты», ТНТ, воскресенье, 21.00