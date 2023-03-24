Макрон отменил визит Карла III во Францию из-за беспорядков

Макрон заявил прессе, что было бы несерьезно принимать короля в такой обстановке Фото: REUTERS

Визит новоиспеченного британского монарха Карла III во Францию, который должен был состояться на следующей неделе, официально отменен в связи с объявленной очередной забастовкой 28 марта. Еще вчера стороны утверждали, что встреча состоится «при любой погоде», просто с повышенными мерами безопасности. Однако после беспрецедентной волны беспорядков, сотрясающих Францию, Макрону пришлось поднять трубку и попросить британского короля отложить визит до лучших времен.

Только за последний день в столкновениях с протестующими пострадали более 440 полицейских, на улицах горящие баррикады из мусора и неконтролируемая многотысячная толпа. Макрон заявил прессе, что было бы несерьезно принимать короля в такой обстановке, поэтому руководствуясь здравым смыслом, он отложил визит до лучших времен. По словам президента, новая дата будет назначена летом, когда вернется спокойствие.

Оппозиция же соревнуется в язвительности, комментируя решение Макрона. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон написал, что собрание королей в Версале разогнано народным осуждением. Попутно он прошелся по главе МВД Дарманену, заявив, что «англичане знают, что он профан в вопросах безопасности», очевидно намекая на беспорядки в Париже с участием болельщиков «Ливерпуля» во время финала ЛЧ-2022.

Более умеренные спикеры поприветствовали подобный шаг и заявили, что до Макрона, кажется, начинает доходить вся глубина политического кризиса. Лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти, в свою очередь, назвал отмену визита «позором» и «международным унижением». «Весь мир смотрит сегодня на Францию с чувством недоумения» — заявил Сьотти.

Французский историк и публицист Максим Тандонне в колонке для Figaro утверждает, что «прием британских монархов всегда был предметом гордости для Франции». Визит в нынешних условиях автор считает недостойным истории франко-британских отношений. Однако колумнист винит, в первую очередь, лидеров партий и профсоюзов, которые потеряли контроль над ситуацией и допускают беспорядки под предлогом борьбы за светлое будущее.

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