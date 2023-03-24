Протестующие настроены сорвать визит Карла III в Париж

Раненый участник уличного протеста в столице Франции. Фото: REUTERS

Британский король, похоже, выбрал не лучшее время, чтобы отправиться во Францию с первым официальным визитом в качестве монарха. Трехдневная программа мероприятий, видимо, претерпит изменения из-за протестов, вспыхнувших во Франции на фоне пенсионной реформы. Заядлый франкофил Карл III собирается гостить у соседей с 26 по 29 марта, посетив вместе с королевой-консортом Камиллой десяток мероприятий. Французы уже пригрозили Макрону сорвать визит.

Антиправительственные протесты во Франции на девятый день акции не только не утихают, но и грозят новым пиком в предстоящие выходные. Фото: REUTERS

Неутихающие протесты и прямые угрозы опозорить Макрона на весь мир вызывают серьезные опасения у королевских служб протокола и безопасности. Французская полиция, тем временем, уверяет, что всё под контролем, но мобилизует все свои ресурсы. Судя по утечкам в прессе, стороны не намерены отменять визит, но серьезно пересматривают насыщенную программу и просчитывают риски. Особые опасения вызывает церемониальное шествие Карла III и Макрона от Триумфальной арки к Елисейскому дворцу в сопровождении гвардейцев. Если протестующие всерьез решатся на срыв мероприятий, лучшего момента не найти. Одна из изюминок визита — совместный ужин Макрона и Карла III в Версале. Но его уже почти наверняка перенесут из соображений безопасности. Может оно и к лучшему: французы исторически не очень любезны с коронованными обитателями этого дворца.

Надпись на одной из стен Парижа:"Карл III, тебе знакома гильотина?". Фото: REUTERS

Карл III также намерен выступить перед Сенатом, посетить музей Орсе и цветочный рынок в Париже, названный в честь его покойной матери — королевы Елизаветы II. Во вторник монарх собирается на поезде отправиться в Бордо. Однако ж/д сообщение во Франции крайне затруднено из-за забастовок, не факт, что профсоюзы сжалятся над высокопоставленным британским гостем.

Король Великобритании Карл III. Фото: REUTERS

Транспортники Бордо уже пообещали, что проехаться по городу на трамвае, как это запланировано, Карлу III не дадут.

Сам Макрон подвергается непрекращающейся критике за то, что собирается ужинать из королевских сервизов, пока страна полыхает из-за разожженного им же пожара пенсионной реформы. Оппозиция возмущается: неужели нет дел поважнее, чем «гулять» британского короля? Депутат от партии «Зеленых» Сандрин Руссо и вовсе заявила, что Макрон возомнил себя монархом в республике, и готовит прием в Версале, пока люди бунтуют на улицах.