В Париже вспыхнули беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы

Французы активно протестуют против пенсионной реформы Фото: REUTERS

Протесты против пенсионной реформы в Париже усиливаются, радикалы бросают коктейли Молотова и булыжники в полицейских. В данный момент столкновения с полицией проходят в нескольких точках Парижа, полиция в ответ на файеры и петарды отвечает шашками со слезоточивым газом, но протестующих это не останавливает. В столкновениях уже есть пострадавшие, которым на месте оказывают помощь волонтеры.

В нескольких точках города горят крупные пожары, которые радикалы разжигают из сбросанных в кучу мусорных контейнеров и строительных лесов. О протестах сообщил корреспондент РИА Новости.

Протесты выросли из девятой забастовки профсоюзов Франции, однако первая с момента принятия пенсионной реформы. Они хотят повторить 1995 год, когда при помощи протестов гражданам удалось добиться отмены пенсионной реформы и сохранить один из самых низких пенсионных возрастов в Европе.

“Эта реформа несправедлива, а вчерашнее интервью Макрона показало, что он полностью оторван от реальности, он не может принимать реформу, против которой выступают две трети населения” – заявил один из протестующих.

Как сообщал сайт KP.RU, французские власти ожидали переход забастовки профсоюзов в сильные протесты. Тысячи французов в крупнейших городах страны вышли на девятую общенациональную забастовку против пенсионной реформы, блокировав множество государственных структур, включая работу железных дорог Франции.

Напомним, массовые протесты вспыхнули во Франции задолго до принятия закона об изменении пенсионного возраста. Его постепенное повышение с 62 до 65 лет было одним из предвыборных обещаний действующего президента Макрона. Некоторые аналитики назвали признаком слабости французского лидера тот факт, что законопроект был принят без согласования парламента.