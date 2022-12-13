Новогоднее застолье без переедания: 5 главных правил

Екатерина Головкова, эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

Новый год не за горами. Некоторые уже прикидывают меню для праздничного ужина. Ищут варианты, чтобы застолье принесло удовольствие, но при этом не ударило по здоровью, чтобы избежать в первые дни 2023 года неприятных последствий.

Что ж, такие варианты есть!

Если придерживать определенных правил, вечер пройдет отлично и наутро не будет тяжело.

1. Оливье без майонеза

Вместо майонеза в традиционный новогодний салат можно добавить йогурт или сметану.

– В одной столовой ложке майонеза – 137 ккал. А в столовой ложке нежирной сметаны – всего 37 ккал. Они совершенно по-разному усваиваются, и, конечно, сметана более полезна, – говорит наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

Как вариант, можно приготовить майонез самостоятельно. Он будет более полезным. В домашний идут свежие яйца, а не яичный порошок. И если смешать такой майонез со сметаной – будет более здоровая заправка для салатов.

2. Предпочтение – нежирному мясу и колбасе

Главное новогоднее блюдо у многих – это запеченное мясо. Гусь, утка, свинина. Жирные, тяжелые продукты.

– Свинину лучше заменить на курицу, копченые и вареные колбасы – на отварной язык или ветчину, в ней в 10 раз меньше жира, – советует Екатерина Головкова.

3. Вместо соленых продуктов – квашеные

– При составлении праздничного меню отдайте предпочтение не классическим соленьям, а квашеным овощам и фруктам, – предлагает начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. – При квашении готовый продукт получается благодаря действию молочнокислых бактерий, несущих пользу организму. Так мы потребляем пребиотики и клетчатку. Маринады же, особенно в промышленных соленьях, содержат уксус, а в квашеную капусту некоторые производители добавляют еще и отбеливающие вещества.

4. Сухое вино и брют вместо сладкого шампанского

Пожалуй, самый неоднозначный вопрос с точки зрения здорового питания – можно ли пить алкоголь за праздничным столом и если да, то сколько?

– Есть норма, которую с точки зрения медицины иногда может позволить себе здоровый человек. Это 50 граммов алкоголя в день – около 1–2 фужеров шампанского, – уточняет Надежда Раева. – Лучше выбирать сухое вино или брют. В этих напитках меньше сахара, чем в других винах. Чем слаще спиртное, тем хуже будет самочувствие наутро. И не забывайте: алкоголь – это пустые калории, то есть нагрузка на организм есть, а никакой ценности мы от этого не получаем.

5. Не готовьте «с запасом»!

Есть такая русская традиция: перед Новым годом приготовить столько еды, чтобы еще 2–3 января было что доедать. А это ведь совсем неправильный подход. Чреватый отравлениями.

– Салаты из свежих овощей, фруктов или мяса хранятся 12 часов после заправки; блюда с добавлением маринованных овощей – 36 часов, – перечисляет Екатерина Головкова. – Самые скоропортящиеся – салаты из вареных яиц и консервированных овощей, их срок годности всего 6 часов. Поэтому лучше не готовить впрок.

Напомним, сколько хранятся приготовленные блюда.

+ Салаты на основе заправок – до 12 часов при температуре не выше +6 °С; при комнатной температуре – до 4 часов.

+ Мясо – до 48 часов при температуре не выше +6 °С; при комнатной температуре – до 4 часов.

+ Рыба в охлажденном виде – до 24 часов при температуре не выше +6 °С; при комнатной температуре – до 4 часов.

+ Пирожные – до 36 часов при температуре не выше +6 °С; при комнатной температуре – до 3 часов.

Пусть наступающий 2023 год будет для вас легким и счастливым!