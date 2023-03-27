Врачи готовят Романа Костомарова к протезированию

Роман Костомаров Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны новые подробности о состоянии Романа Костомарова, который третий месяц находится в больнице. Известно, что Олимпийский чемпион в танцах на льду пришел в себя после нескольких операций. Сейчас врачи готовят пациента к реабилитации и протезированию.

В настоящее время Роман Костомаров дышит сам. Врачи еще какое-то время понаблюдают за пациентом, после чего перейдут к следующему этапу.

"Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения", - рассказал осведомленный источник.

Речь идет о подготовке Костомарова к протезированию. "Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию", - цитирует RT источника, знакомого с ситуацией.

Ранее Илья Авербух сообщил, что состояние Романа потихоньку улучшается. Также хореограф сообщил, что Костомаров отправил ему аудиосообщение. "Несколько дней назад Роман записал голосовое сообщение. В голосе была слышна сильнейшая мотивация… Состояние здоровья улучшается", - поведал Илья.

В свою очередь, фигурист Сергей Новицкий назвал Романа сильным человеком. "Я, безусловно, поддерживаю Романа, его близких, его семью и его родителей. Он сильный человек", - заявил он.