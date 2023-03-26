Роман Костомаров находится "на химии" больше двух месяцев и у него сохраняется психопатологическое расстройство

Фигурист Роман Костомаров. Фото: социальные сети

Общественность продолжает следить за новостями о состоянии Романа Костомарова. Фигурист больше двух месяцев находится в реанимации, перенес два инсульта и несколько ампутаций из-за гангрены. Его состояние остается тяжелым. У спортсмена на фоне полиорганной недостаточности отказывает печень.

Организм Романа Костомарова не справляется с большим объемом лекарств. Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев объяснил, что случится с фигуристом, если срочно не спасти его печень. Пока ситуация развивается по самому негативному сценарию.

Именно печень обеспечивает защиту организма от отравляющих веществ. Она выводит многие лекарственные препараты, не давая им негативно воздействовать на организм. Но сейчас печень отказывает.

"Печеночная недостаточность - большая редкость, тогда делают очищение крови", - цитирует Woman.ru врача.

В свою очередь, терапевт Александр Пеляев добавил, что печень у чемпиона начала отказывать не только на фоне сепсиса. Во многом - это последствия тяжелых препаратов, которыми лечат Костомарова. Вот уже почти три месяца организм "на химии" и последствия могут быть самыми разрушительными.

"Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить практически невозможно. Печень обычно влечет за собой почки и так далее по цепочке. На какое-то время орган можно заменить, но это временная мера, долго в таком режиме существовать невозможно", - уточнил медик.

Меж тем реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина отметила, что случай Романа - не редкость в медицине. "Фигурист дышит уже сам. В этом я вижу только огромный плюс. В наше время ни сепсис, ни полиорганка - это не приговор. Все решаемо. Есть препараты и методики", - цитирует msk1 специалиста.

Сейчас у Костомарова, по словам медика, сохраняется астенический синдром - психопатологическое расстройство. Оно дает о себе знать усталостью, снижением психической и физической работоспособности, нарушениями сна. Человек становится раздражительным или наоборот, слишком вялым. Добавляются проблемы с вегето-сосудистой системой.

Еще одна проблема - это пролежни. "Они могут образовываться буквально за несколько часов. Нужно все обрабатывать, протирать, что предотвратить образование пролежней и других инфекционных осложнений", - Юдина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Татьяна Навка рассказала, что молится о Костомарове (подробнее)