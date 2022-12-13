«Не хочу отдавать полдома»: Харламов высказался про особняк, в котором он живет вместе с Асмус

Кристина и Гарик развелись в 2020 году, но все еще делят дом. Фото: соцсети.

Гарик Харламов снова пошутил про дом раздора, который он после развода никак не поделит с Кристиной Асмус. На днях шоумен заявил, что оставил «облеванный и обоссанный дом» бывшей жене. Та в ответ сообщила в соцсетях, что никакого дома он ей не оставлял, да и никаких денег тоже. Слово за слово, и в ходе публичной перепалки подписчики актрисы с изумлением узнали, что спустя два года после развода Асмус и Харламов все еще живут под одной крышей. Более того, жилплощадь с ними делит свекровь – мама Гарика Наталья Игоревна.

И вот теперь шоумен снова публично упомянул злополучный дом. В эфире Comedy Club Харламов решил побеседовать со зрителями. Гарик познакомился с юной писательницей, и она у него спросила: «Ты хочешь быть со мной?». Комик в ответ замялся и признался, что не знает.

«Ты слишком молода. Я не хочу отдавать полдома. У меня… я в нем живу, мне негде будет жить!» - пошутил Харламов.

Дом Харламова и Асмус расположен в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Фото: соцсети.

Зрители дружно рассмеялись – история с домом уже стала хитом Интернета. Во время публичной перебранки с бывшим мужем Кристина заявила, что Харламов угрозами заставил их с дочкой остаться в особняке на Рублевке и не дает переселиться в другое жилье. «Но это ненормальная ситуация», - считает актриса. Поклонники звезды недоумевают: Кристина очень прилично зарабатывает, и давно могла бы съехать от бывшего мужа. Скажем, арендовать новое жилье или купить квартиру в ипотеку. Но она почему-то предпочитает под нажимом делить квадратные метры с экс-супругом.

Дом Харламова и Асмус расположен в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Кристина и Гарик поселились в самом дорогом и роскошном особняке.

«Самый большой дом в поселке. Его площадь составляет 473 квадратных метров», - сообщается на сайте компании-застройщика.

В доме четыре этажа. Кристина с Гариком живут на разных – Харламов на верхнем, Асмус на нижнем. В новый дом супруги въехали всего за несколько месяцев до развода уже после того, как приняли решение расстаться. «Мы видимся только ночью у холодильника», - рассказывала в ту пору актриса.

Сразу после объявления о разводе Гарик в эфире шоу «Секрет на миллион» сообщил, что решил переписать дом на дочку Настю (видимо, чтобы не делить его с бывшей женой). Однако так этого и не сделал – особняк по-прежнему записан на Харламова.