«Меня скормили волкам»: Анонсирована вторая часть скандальной документальной ленты «Гарри и Меган»

Слезы Меган Маркл на похоронах королевы Елизаветы II. Фото: REUTERS

В Сети появился анонс второй части документальной ленты «Гарри и Меган» о жизни членов королевской семьи, сбежавших из Лондона в США. Знатоки предполагают, что продолжение сериала будет даже более скандальным, чем его начало.

В коротком ролике, анонсирующем оставшуюся часть серий документальной ленты, принц Гарри рассуждает том, что могло бы произойти с ним и его супругой, не прими они решения покинуть Лондон. А Маркл заявляет, что после того, как они с мужем сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи, их лишили охраны, в то время как весь мир знал, где они находятся.

– Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам, – заявила Маркл.

Обещается, что новая серия фильма о принце и его супруге будет доступна к просмотру уже 15 декабря.

Ранее в рамках сериала Гарри и Маркл обрушились с критикой на королевскую семью. Принц заявил, что его мать, принцессу Диану, все бросили в тяжелое для нее время, а Меган Маркл обвинила своих венценосных родственников в том, что они не пытались противостоять негативным сообщениям о ней в прессе.

Принц Гарри в свою очередь назвал невыносимой необходимость видеть, через какие страдания приходится проходить его жене и намекнул на то, что «расовый элемент» сыграл не последнюю роль в отношениях членов королевской семьи к Меган Маркл.