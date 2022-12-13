Бутафорская свадьба Джигана и Оксаны Самойловой: Седокова провоцировала, Крид уныло жевал огурцы, а невеста выжимала улыбку

Трансляция свадьбы Джигана и Оксаны Самойловой набрала более 7 миллионов просмотров в соцсети ВКонтакте.

Это событие в красивую дату - 12.12.2022 - пользователям соцсетей рекламировали как свадьбу года, хотя никакой свадьбы на самом деле не было. Просто Джиган и Оксана Самойлова спустя 10 лет после скромного похода в ЗАГС, нарожав четверых детей и выбившись в топовые блогеры, решили наверстать упущенное и закатили пышную вечеринку. А заодно и прилично подзаработали, продав прямую трансляцию события популярной соцсети.

С этой трансляцией, кстати, вышел скандал: чуть ли не весь первый час видео зависало, тормозило, проигрывалось без звука или не проигрывалось вовсе. Зрители, жаждавшие хлеба и зрелищ, раздраженно ругались и обвиняли виновников торжества в хайпе и обманутых ожиданиях. Тем не менее, в какой-то момент в трансляцию набежало аж 100 тысяч пользователей одновременно, а общее количество просмотров превысило 7 миллионов.

И посмотреть было на что. Взять хотя бы невесту: за 10 лет в браке Оксана Самойлова обзавелась не только детьми, но и роскошными грудными имплантами 4-ого размера, безупречными чертами лица и сияющими во рту винирами. А в день свадьбы блогерша стала настоящей королевой бала, сменив три платья, одно роскошнее другого. К слову, один из нарядов потянул на 28 (!) килограммов: 13 кило - расшитое камнями платье и еще 15 - белоснежная фата с длинным шлейфом.

Оксана Самойлова в платье невесты.

Именно в этом одеянии невеста обменялась клятвами с женихом: в самом трогательном моменте церемонии вопросы родителям задавали дети. Были и специфические:

- Папа, клянешься ли ты участвовать в маминых фотосессиях и с развевающейся бородой бежать по пляжу в закат?

Да и ответы не подкачали:

- Изи! - обещал Джиган (мол, легко. - Ред.).

Кольца паре выносил их маленький сын Давид, а дочери рассыпали лепестки роз у ног матери. Растроганные гости смахивали слёзы и даже Тимати, казалось, вот-вот переосмыслит свою привычку не жениться. После муж и жена кружились в "первом танце новобрачных", принимали поздравления, бросались бутоньерками и букетами (его, кстати, поймала пока еще холостая Клава Кока), резали трехметровый торт, большая часть которого оказалась муляжом... Полный свадебный набор! Но ненасытной публике все равно оказалось мало.

Клава Кока.

- Очень пафосно, всё на публику, демонстрация непонятно чего, - ругают церемонию взыскательные зрители. - Гости слоняются по залу как неприкаянные, не знают, чем заняться. Оксана кричала, что это будет самая трогательная свадьба, а получился сюр...

А кроме того, пользователи соцсетей отметили слишком вызывающее поведение гостьи вечеринки Анны Седоковой, которая последние несколько месяцев живет в России без оставшегося в Штатах молодого мужа. Мол, экс-"ВИА Гра" не только "тёрлась" в танце о свободных и несвободных мужчин, но и смущала невесту своими выходками. Например, в течение нескольких минут Анна на сцене повторяла, что песня Джигана с романтичной строчкой «ты та, от которой мне нужны дети» посвящена вовсе не Оксане Самойловой…

Джиган и Анна Седокова.

- Оксана сидела с глазами, полными ревности и злости, выжимала улыбку из виниров, - решили в соцсетях. - Да и остальные гости всю дорогу провели с постными лицами. Худеющий Егор Крид, например, уныло жевал огурцы без соли. Даже жалко невесту. Так хотела праздника, а гости пришли отсидеться или засветиться на камеру...

Егор Крид.

А ЧТО НЕ ТАК С ВЕДУЩИМИ

Одним из ведущих вечеринки стал Антон Шастун - звезда шоу "Импровизация", которое недавно закрыли на ТНТ. И на днях, пока поклонники собирали голоса за возвращение телепроекта в эфир, он умудрился крупно оскандалиться.

Антон Шастун.

Так, в эфире популярного YouTube-шоу Шастун подробно обсудил и высмеял школьные домогательства. В частности, комик рассказал об "игре" с приставаниями и даже поведал свою историю, как однажды щупал девушку за ягодицы, а та осталась к нему равнодушной.

Эта история вызвала бурную реакцию в соцсетях: девушки делятся своим неприятным опытом домогательств в школе и пишут, что это вовсе не так смешно, как рассказывают участники "Импровизации", а самые ярые хейтеры и вовсе называют Шастуна "насильником". Похоже, вопрос о возвращении телепроекта в эфир снялся сам собой...

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с новогодней комедией «Самоирония судьбы». Что происходит? (подробнее)