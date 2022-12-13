Большой культурно-образовательный проект на Русском острове практически завершен, Дальний Восток на пути к просвещению

Культурно-образовательный комплекс с высоты птичьего полета. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

Строительство крупных культурно-образовательных кластеров в четырех регионах страны ведется по заданию президента Владимира Путина. Ведущие культурные учреждения России – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Мариинский и Большой театры создали Фонд «Национальное культурное наследие», который стал заказчиком этого масштабного строительства. Культурно-образовательные центры с их самыми современными техническими возможностями и интеллектуальным потенциалом станут перспективными площадками для развития школ искусств не только регионального, но и общероссийского масштаба, выставочных и музейных комплексов мирового уровня. Приезжать на гастроли и для преподавания в эти центры будет интересно и престижно, в том числе и для мировых звезд оперы и балета. Впервые в российской истории в разных концах страны практически одновременно откроются сразу четыре оперных театра!

Объекты музейного и театрально-образовательного комплексов на Русском и на сопке Орлиное гнездо в столице Приморья уже совсем скоро преобразят город. На данный момент проект на острове практически готов. А на «Орлинке», как чаще называют сопку, вовсю кипит строительство, которое планируют завершить в конце 2024 года. Корреспондент «КП – Владивосток» увидел своими глазами будущий культурный центр Дальнего Востока.

ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

В районе фуникулера продолжается реализация масштабного проекта музейно-театрального комплекса, в котором разместится сразу ряд филиалов главных культурных учреждений России. Речь идет об Эрмитаже, Третьяковской галерее, Музее Востока, Российском государственном институте сценических искусств, Школе креативных индустрий и новой сцене Мариинского театра.

Сопка Орлиное гнездо и строящийся музейно-театральный комплекс. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

К реализации проекта привлечены лучшие архитектурные бюро, которые имеют большой мировой опыт проектирования подобных сооружений. Проект театрально-выставочного комплекса на сопке «Орлиное гнездо» во Владивостоке выполнен норвежским архитектурным бюро Snøhetta. Философия основана на взаимодействии архитектуры и окружающего ландшафта. Каждое место, в которое они приходят, должно быть исследовано физически и эмоционально. Перед началом работы была проведена большая исследовательская работа, была досконально изучена история региона и его архитектуры. По замыслу театр должен соединять в себе нечто от своего местоположения и балета.

– Учитывая, что музейно-театральный образовательный комплекс расположен на одной из самых заметных позиций в исторической части Владивостока, специалистам была поставлена задача создать проект, совершенный как изнутри, так и снаружи. Недостаточно было сделать просто красиво – важно выгодно использовать природный ландшафт и вписать комплекс в архитектурный облик приморской столицы, – уверен руководитель дирекции городского Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» Евгений Шеремет. – Дизайн комплекса современный, можно даже сказать, что новаторский. Три корпуса образуют треугольную композицию, символизирующую союз театрального искусства, музейных выставок и института сценических искусств. Главной изюминкой объекта можно считать эксплуатируемую кровлю музея с выходом на видовую площадку, доступную всем жителям и гостям города.

Модель музейно-театрального образовательного комплекса. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

Планируется, что комплекс на Аксаковской будет состоять из трех: студенческий, музейный и театральный отделы составят единый треугольник с общественным пространством внутри, где расположится зимний сад. Это позволит свободно перемещаться между корпусами через рекреационную зону.

Известно, что один только концертный зал нового филиала Мариинского театра рассчитан на 1300 человек. Раньше здесь располагались видовая площадка и заброшенные корпуса ДВГТУ. В ближайшем будущем здесь обустроят видовые площадки, с которых можно будет любоваться шикарной панорамой – бухтой Золотой Рог, мостом, Эгершельдом, Первой Речкой и другими районами города.

Работа на совесть

Сейчас работники «Стройтрансгаз-Восток» покоряют новые высоты. Так, в процессе возведения вертикальных конструкций музейной секции кластера специалисты преодолели высоту в 24 метра над поверхностью земли – это практически половина от максимальной высоты музейно-театрального комплекса.

На объекте полностью закончены работы по разработке грунта, углублению котлована и укреплению его стенок; практически завершен процесс устройства фундаментных плит. Продолжаются работы по возведению вертикальных монолитных конструкций музейного и образовательного сегментов: армирование, опалубка и бетонирование.

Использовано почти 30 тысяч кубометров бетона и 4000 тонн арматуры – это 42% от общего объема монолитных работ. Идет подготовка к монтажу инженерных сетей. Объект должны достроить к концу 2024 года.

– На наших глазах вершится история. Мы приходим сюда каждый день с момента разработки котлована. Не пройдет и двух лет – и мы с вами увидим окончательный результат. Этот комплекс объединит в себе все возможности культуры и образования, позволив молодежи реализовывать себя на Дальнем Востоке, а главное – даст еще один стимул не уезжать отсюда, – высказалась директор филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Приморском крае Нина Шульгина.

Директор филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) во Владивостоке Нина Шульгина. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Сегодня на двух стройплощадках во Владивостоке трудятся 1600 строителей, в том числе белорусские подрядчики ИРУП «Белстройцентр» и 200 – граждане КНР, сотрудники ООО «КитайСтрой» – российского представительства ведущей строительной компании Китая и одного из самых значимых строительных подрядчиков в мире Всекитайской акционерной строительной корпорации. Крупнейшая строительная компания России АО «Стройтрансгаз» и CSCEC заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проекта музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Подписание документа состоялось на полях VI Восточного экономического форума. ООО «КитайСтрой» выступает субподрядчиком на всех этапах строительства объекта на Орлином гнезде до сдачи объекта в эксплуатацию. Китайские строители имеют богатый опыт в возведении зданий театров, музеев и других объектов культуры по проектам лучших архитектурных бюро планеты.

На одного рабочего приходится пять-шесть проверяющих экспертов, халтура не пройдет. Качество и скорость работы сотрудников компании и наемных специалистов из Китая позволяют дать оптимистичный прогноз по сдаче объекта уже в 2024 году, а может и раньше. Стоит вспомнить, что немалая часть времени ушла именно на то, чтобы определиться с моделью комплекса.

Градостроительный совет Приморья одобрил концепцию театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Проект архитектурной концепции театрально-выставочного комплекса на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке выполнен известным архитектурным бюро Snøhetta. Под отечественные технические стандарты и нормативы проекты комплексов адаптирует российский проектировщик – группа компаний «ГОРКА». Это будут красивые современные здания, каждое из которых станет знаковым для своего города.

Об очередном изменении концепции проекта Snøhetta стало известно на ВЭФ в 2021 году. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

ОСТРОВ РУССКИЙ

Сейчас все здания на острове Русский, объединенные в культурно-образовательный комплекс, ждут заключения от государственного строительного надзорного органа. Этот документ подтвердит, что объекты готовы и их можно использовать по назначению, посещать и обустраивать, в общем, что они безопасны. В следующем году 1 сентября в филиалах Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (ЦМШ) и Московской государственной академии хореографии (МГАХ) начнется обучение.

Работа над новым макрокомплексом на завершающем этапе. На всех объектах завершены внешние отделочные работы и благоустройство. В зданиях жилого фонда и филиале Центральной музыкальной школы полным ходом идут чистовые отделочные и пусконаладочные работы. Рабочие завозят в помещения мебель, собирают и устанавливают ее. Рядом со зданиями школ разместились образовательный центр, два интерната для учащихся, общежитие для студентов местного филиала Российского государственного института сценических искусств, а также три многоквартирных жилых дома для преподавателей, артистов и сотрудников комплекса.

Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

Попасть в культурно-образовательный комплекс можно только через КПП. Для безопасности территория огорожена забором, есть парковка для авто. Вход строго для участников образовательного процесса и персонала. Здесь смогут обучаться 550 амбициозных ребят со всего Дальнего Востока. Ограничение в возрасте – с 12 лет для самостоятельной жизни в интернате. Достигнув этой отметки, ученики могут заселиться в два интерната на 300 (ЦМШ) и 250 (МГАХ) человек. Учиться без проживания в интернате можно будет начать и с более раннего возраста.

– В пятом классе школьники, которые здесь учатся, начинают получать среднее специальное образование. Это интегрированная программа с предметами общеобразовательного цикла. Заканчивая 11 класс, наши ученики уже имеют профессиональное образование и квалификацию – артист-инструменталист, преподаватель или концертмейстер, – подчеркивает директор филиала Центральной музыкальной школы – Академии музыкального исполнительства Наталья Мальцева.

– Мы провели исследование, во время которого выяснилось, что театры и филармонии Дальнего Востока уже ждут выпускников нашего учреждения. Кроме того, мы готовим преподавателей на уровне среднего специального образования. Это тоже очень востребованные сотрудники. В этих кадрах есть большая потребность во всей стране.

Обучение на высшем уровне

Важно отметить, детей обеспечат всем необходимым для качественной и эффективной подготовки. Пространства для досуга, жилые комнаты, укомплектованные нужными предметами быта и даже ноутбуками, аудитории библиотеки, бассейн, спортзал – это малая часть того, что будет доступно воспитанникам. Комнаты для ребят, где они будут жить по два человека, разделены на блоки, объединяющие два помещения. В них входит коридор, санузел и гардеробная. На каждом этаже также есть по две комнаты для подготовки и большой холл. На четырех этажах здания находятся 66 жилых блоков, часть из них приспособлены для проживания маломобильных учеников.

Объекты культурно-образовательного комплекса оснастят современным оборудованием. В корпусах балетной школы будут действовать два учебных театра (на 250 человек каждый), чтобы дать возможность выпускникам выступать и репетировать в условиях, максимально приближенных к сценическим. Здесь 18 залов, из которых 6 – больших, 12 – малых. Они оборудованы согласно мировому стандарту, включая особое напольное покрытие на амортизирующей подложке. Благодаря этому ученики будут менее подвержены травматизации ног.

– Специальный балетный паркет имеет специфическую мягкость. Его качество уже тестировали специалисты, которые нас посещают. Такое покрытие позволит сохранить суставы детей здоровыми. Кроме того, классы оснащены системой вентиляции, техникой, камерами, кондиционерами и акустикой для качественных занятий, – поделился генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович. Дизайн интернатов выполнен в скандинавском стиле в разной цветовой гамме для девочек и мальчиков. Оттенки цветов, интерьерных элементов и прочих предметов быта лично выбирали директора школы и академии.

Генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Восток» Игорь Волкунович. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Сейчас филиал ЦМШ работает над привлечением студентов из стран АТР, поэтому вместительность филиала во Владивостоке в два раза больше, чем в филиалах в Кемерове или в Калининграде, рассчитанных на 150 обучающихся.

Наталья Мальцева отметила, что на кампусе будут задействованы высококлассные специалисты Приморской сцены Мариинского театра, лауреаты и победители молодежных конкурсов, среди них – преподаватели из других регионов. В ноябре во Владивосток уже приехал пианист Андрей Иванов из Минска и скрипач Леонид Грауман из Санкт-Петербурга.

Масштабы в цифрах

Площадь застройки на обеих территориях во Владивостоке – 160 тысяч квадратных метров. В общей сложности на стройплощадках трудятся почти 1600 человек. Отметим, что еще в конце октября объекты проверил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Всего за несколько месяцев прогресс в строительстве с 90% дошел до 100%.

В четырех городах страны: в Калининграде, Кемерове, Севастополе и Владивостоке – одновременно строятся культурно-образовательные комплексы. В общей сложности – 45 объектов, будет реализовано 600 тысяч квадратных метров культуры. Будет создано 1400 бюджетных мест для обучения детей в новых творческих вузах.

Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

После сдачи объектов в эксплуатацию каждый из этих центров станет точкой притяжения, местом культурной жизни в своем регионе, базой для получения образования и формирования кадров для дальнейшего трудоустройства. Благодаря строительству жители регионов, находящихся на большом расстоянии от культурных столиц, в полной мере смогут почувствовать себя причастными к великой многонациональной культуре страны.

Комплексы послужат развитию экономического и социального потенциала регионов и будут иметь особое экономическое и социальное значение не только для региона, но и для страны в целом.