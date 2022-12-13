Кому придется платить за «умные» счетчики в домах: Раскрыта правда

В новостях пугают: в платежке за ЖКХ должна появиться новая строчка — плата за установку, замену и поверку «умных» счетчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новостях пугают: в платежке за ЖКХ должна появиться новая строчка — плата за установку, замену и поверку «умных» счетчиков. Вроде как заботу о приборах учета снимут с плеч граждан и передадут самим организациям, которые поставляют нам воду, тепло и прочее. Но за это придется раскошеливаться.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который отвечает за цифровизацию экономики — именно ему приписали поручение «рассмотреть вопрос с новой строкой», - такого рода новшества отрицают. В сообщении утверждается, что ни о каком новом повышении платы за ЖКХ речь не идет. Речь пока лишь о том, чтобы «усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ», а то лишь 6% компаний в этой сфере что-то подобное пытаются делать. Если получится, то «поумнение» коммунальных систем должно снизить риск аварий и привести к экономии. Если все это получится, то, как предполагается, «методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием умных счетчиков».

Переводим на русский язык: в правительстве что-то обсуждают, но к конкретным решениям пока не пришли.

Но откуда же тогда возникли слухи про «новую графу» с платой за установку и обслуживание «умных» счетчиков и насколько они обоснованы? Попробуем разобраться по пунктам.

Начнем с того, что уже есть. «Умные» счетчики электроэнергии в квартирах уже устанавливаются — переход на них начался с июля 2020 года. Приборы нового образца по умолчанию ставятся во всех новостройках. А в старых домах прежние счетчики меняются на новые постепенно. Где-то во время капремонта, а где-то по адресной программе — на «умные» заменяют те приборы, срок эксплуатации которых вышел. Кто за это платит? Официально — все делается за счет поставщика электроэнергии, то есть энергосбыта, он же и собственник новых счетчиков. Никакой новой графы в платежке по этому поводу не появилось. Кстати, нам с мужем на днях как раз такой счетчик поставили. Заранее позвонили, согласовали время, предупредили, что бесплатно. Пришел молодой человек славянской наружности, за 10 минут все сделал — и тихо ушел. Обещают, что дальше нам вообще ничего делать не надо — прибор будет передавать показания сам.

С счетчиками воды и прочего — по-другому. То есть по-старому. Их установка и поверка и остается головной болью граждан. Как и своевременная подача показаний. О всеобщей замене их на «умные» счетчики пока речь не идет, хотя вопрос уже лет пять — если не больше — обсуждается. Несмотря на все рассказы о будущей экономии, пока никто не хочет брать на себя затраты на это дело. А взвалить лишние траты в массовом порядке на граждан власти не решаются.

-Достаточно давно идут обсуждения, что необходимы общедомовые системы считывания показаний (а для таких систем нужны «умные счетчики» - Ред.), - поясняет, откуда «растут ноги» у слухов про новый побор «на умные счетчики», зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. - Были даже сделаны первые шаги в этом направлении — внесены поправки в Жилищный кодекс, позволяющие такие системы устанавливать как часть общедомового имущества и передавать на обслуживание. Но сейчас поставить такую систему можно лишь в случае, если собственники жилья в доме примут на общем собрании такое решение и имеют желание за это платить. И я не думаю, что в нынешних условиях кто-то решится заставить собственников жилья делать это в обязательном порядке, а не по желанию. Что касается дополнительной строки в платежке, то это может быть в тех домах (дорогие новостройки -Ред.), где такие «умные» системы уже установлены, но не включены в состав общего имущества. По этой формальной причине есть проблема, как за них платить.