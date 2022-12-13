Новая Зеландия станет первой страной мира свободной от курения

Люди, родившиеся в 2009 году и позже, уже никогда не смогут купить сигареты Фото: Shutterstock

Власти Новой Зеландии вот уже несколько лет рассуждают на тему, как, мол, сделать так, чтобы жители страны стали меньше курить, а сигареты продавались не в магазине на углу, а только в специализированных табачных лавках. После длительных дискуссий и обсуждения различных законопроектов, правительство остановилось на следующем варианте: разработать запрет на покупку сигарет. Но не одномоментный и тотальный. А предполагающий ежегодное повышение возрастного ценза для курильщиков. Таким образом через несколько лет (власти надеются достигнуть серьезного прогресса уже к 2025 году) в Новой Зеландии может сформироваться нация свободная от курения.

- Тысячи людей будут здоровее и станут жить дольше, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше средств, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, инфаркты, инсульты, ампутации, - пояснила заместитель министра здравоохранения Айеша Веррол.

В 2023 году вступит в силу закон, который запретит продажу сигарет новозеландцам, родившимся после 1 января 2009-го (в том числе когда они достигнут совершеннолетия). Мест, где можно приобрести сигареты, стало намного меньше. Количество магазинов, которым по закону разрешена продажа табака, сократилось в 10 раз - с 6000 до 600 по всей стране.

Вместе с тем, принятый антитабачный закон не предполагает запрет вейпов. Статистика показывает, что те новозеландцы, кто был вынужден отказаться от сигарет, благополучно перешел на курение вейпов. Увеличился процент тех, кто курит вейп ежедневно, таких стало 8,3% вместо 6,2% в 2021 году.

Впрочем, действия властей имеют положительный результат. Так число тех, кто курит каждый день, сократилось до 8% против 9,4% в прошлом году.

- Число курящих за последний год сократилось на 56 000 человек, несмотря на давление и стресс, вызванные пандемией, и сейчас уровень курения вдвое меньше, чем 10 лет назад, - подчеркнула замминистра.

Новый закон вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Парламентарии, которые рассматривали его перед принятием, заявили, что для Новой Зеландии почетно стать первой страной в мире, которая стремится освободится от курения.

Некоторые депутаты отмечают, что с принятием такого закона, табачная отрасль уйдет в подполье. А это может обернуться куда более серьезными проблемами для общества.