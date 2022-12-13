Инцидент на Нижнекамскнефтехиме не отразился на доверии инвесторов

Сегодня акции Нижнекамскнефтехима показали хорошую динамику на торгах Мосбиржи, они выросли почти на 1%. На настроениях инвесторов не отразился вчерашний инцидент с возгоранием в одном из цехов по производству каучука. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Биржевые торги - лучший индикатор отношения к компании. Вероятно, для рынка стала позитивом своевременная реакция компании, которая смогла оперативно справиться с пожаром и прокомментировать ситуацию. Производство синтетического каучука - сложный в технологическом отношении процесс, и в целом ни одна крупная технологическая компании не застрахована от внештатных ситуаций. В последствиях еще предстоит разобраться, но с учетом профицита каучуков на российском рынке из-за снижения производства автомобилей и шин, проблем для внутреннего потребления возникнуть не должно.

Но скорее всего основной вклад в устойчивость актива вносит недавнее вхождение в СИБУР, как крупнейшую компанию отрасли. Например, на минувшей неделе предприятию был присвоен рейтинг ruAAA со стороны рейтингового агентства Эксперт. В нем отмечается высокий уровень риск-менеджмента и корпоративного управления и устойчивые позиции НКНХ на рынке и фундаментальность страховки от СИБУРа, с его возможностями по новым инвестициям и технологическим разработкам. Экспорт может сократиться из-за ограничений на рынках, но внутренний рынок остается приоритетным, и сырья для российских компаний точно хватит. Этот год компания потратила как раз на то, чтобы укрепить позиции на внутреннем рынке как с точки зрения цепочки поставок, так и новых рынков сбыта, провести диверсификацию. Очевидно, что все эти факторы и повлияли на повышение биржевых котировок НКНХ, которые за 2,5 месяца выросли на 17%, что возможно не предел.