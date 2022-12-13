В гололед падай на бок! И вставай медленно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима — опасное время для пожилых. По статистике, каждый третий человек старше 65 лет хоть раз за зиму, да упадет. А нынешняя зима с ее перепадами погоды тем более опасна. Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева рассказала, как правильно вести себя, если упал.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ: 5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

Пожилые падают чаще, потому что страдают остеопорозом, болями в ногах, минутными мышечными слабостями («ноги не держат»), головокружениями. Некоторые препараты, особенно седативные, влияют на ориентацию в пространстве. Но какова бы ни была причина, важно соблюдать такие правила:

1. Упали — не паникуйте. Постарайтесь понять, получили ли вы травму.

2. Не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение.

3. Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору.

4. Если можете, встаньте сначала на одно колено, потом на другое. Опирайтесь на более сильную ногу и держась за опору.

5. Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку. Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112.

Всегда носите мобильный телефон с собой! Запрограммируйте кнопки быстрого дозвона на телефоны близких: когда кнопкой один сразу звоните сыну или дочери, а кнопкой два, например, в «скорую».

Важно обратиться к врачу, если произошел перелом проксимального отдела бедра: в этом случае необходима операция по замене сустава не позже 48 часов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГРУСТНЫЕ ЦИФРЫ

Чаще всего падения у людей после 65, а особенно после 80 лет заканчиваются переломами шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговыми травмами, которые грозят кровоизлияниям в мозг.

Каждый второй человек старше 85 лет после падения теряет способность нормально передвигаться, становится инвалидом, прикованным к постели. В России смертность после перелома шейки бедра через год составляет около 25%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ В ГОЛОЛЕД

Важно, чтобы одежда была максимально мягкой, а на голове шапка! Или хотя бы капюшон — он смягчит удар, если приложитесь затылком об лед. Никаких каблуков — нужна максимально рифленая, не скользящая подошва.

* Шаг должен быть мелким и частым. Колени чуть согнуты. Ногу ставьте сразу на полную подошву, не перекатывайте с носка на пятку.

* Размахивайте руками — чем больше амплитуда, тем лучше равновесие. Не держите руки в карманах! Если идете с покупками из магазина, махать руками не обязательно, тяжелые пакеты добавят устойчивости.

- В метро и в автобусе обязательно держитесь за поручни. Ставьте на ступеньку обе ноги, потом уже шагайте на следующую.

- Если чувствуете, что поскользнулись, старайтесь максимально сгруппироваться и упасть на бок. Не подставляйте под себя руки!

«Как правило, люди всегда падают на ладонь, причем еще и с расстояния вытянутой руки, по инерции пытаясь смягчить удар, - говорит врач-кинезитерапевт Сергей Бубновский. - Получается сложный лучезапястный перелом, иногда со смещением и разрывом сухожилий. Заживает он очень долго. Правильней падать на бок, на предплечье, амортизируя таким образом удар. Старайтесь сгруппироваться так, чтобы опереться на предплечье».