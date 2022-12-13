Володин в Турции пресёк попытки Запада «дипломатически изолировать Россию»

Спикер Вячеслав Володин и его турецкий коллега Мустафа Шентоп договорились строить многополярный мир Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сердце столицы Турции, почти как наша Красная площадь, — Мавзолей Ататюрка. Циклопический мемориал в честь отца-основателя нынешней Республики, похожий на древнеримские храмы. А у входа в комплекс — флагшток с национальным флагом, по нынешним временам невысокий, метров 30. И табличка, что изготовлен сей архитектурный элемент в 1950 году… в США.

Прямо-таки отражение тогдашней международной ситуации, когда Турция была верным сателлитом Штатов, размещавших на её территории «антисоветские» самолёты-разведчики и ракеты средней дальности.

Зато в 2013 году, отмечает та же музейная табличка, исторический флагшток был заменён на новый, внешне такой же. Где он сделан — не сообщается, но, надо полагать, уже в Турции. Ибо её лидер, Реджеп Тайип Эрдоган, всё заметнее отмежёвывается от Запада, играя свою игру. То заказывает российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вместо заокеанских Patriot, то отказывается принять в НАТО Швецию, если та не выдаст курдских эмигрантов, подозреваемых в подготовке терактов против Республики.

Так что сближение Москвы и Анкары — ведь обе выступают за схожие позиции: «мы живём своим умом, дядя Сэм, не указывай», — началось не сегодня и не вчера. Но даже здесь визит наших депутатов в Турцию по линии межпарламентской связей 12-13 декабря стал сенсацией. Ведь после февраля 2022 года Запад предпринимает неимоверные усилия, пытаясь дипломатически изолировать Россию. А тут — один из ведущих мировых игроков официально принимает нас в своей столице.

Причём, как написали бы в «Комсомолке» лет 50 назад, — «в неизменно тёплой и дружественной обстановке».

Депутаты Государственной Думы во главе с Вячеславом Володиным перед Мавзолеем Ататюрка в Анкаре Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Переговоры спикеров двух парламентов — Государственной Думы и Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) — продолжаются за закрытыми дверями больше часа. Наконец — совместное заявление:

— Большую роль в укреплении наших контактов сыграла дружба наших президентов, — начинает хозяин площадки — председатель ВНСТ Мустафа Шентоп. — Отношения наших стран влияют и на регион, и на весь мир, который сейчас постепенно переходит от однополярности к многополярности.

По словам турецкого спикера, конкретный пример тому — недавняя «Стамбульская зерновая сделка» с участием России и Турции, разблокировавшая морской экспорт продовольствия с Украины.

В свою очередь, Володин в ответном слове указывает и на другие точки соприкосновения двух держав:

— Мы так же, как и наши коллеги из парламента Турции, считаем, что надо строить мир без двойных стандартов, на основе доверия, невмешательства в дела суверенных государств — чтобы каждая страна имела возможность сохранять свои традиции, историю, культуру, язык.

Спикер особо отмечает выросший на 110% взаимный товарооборот и огромный поток российских туристов в Турцию — значит, здесь хорошо относятся к нашим гражданам.

— Мы [Россия и Турция — ред.] не вмешиваемся в дела друг друга — на этом и можно строить наши отношения в будущем, — подводит итог Председатель Государственной Думы.

И в заключение добавляет, что сейчас прорабатывается возможность проведения межпарламентской конференции по региональной безопасности с участием спикеров парламентов России, Турция, Ирана, Сирии, Китая и Пакистана в предстоящем году. Последний раз подобное мероприятие проходило ещё до пандемии, осенью 2019-го. Самое время возобновлять диалог в противовес всевозможным «американским форматам», лишь сеющим рознь между соседями по Евразии.