В США трансгендер устроил массовую расправу в школе: погибли трое детей и трое взрослых

Уже после трагедии полиция выяснила, что в планах стрелка значились несколько объектов Фото: REUTERS

В начальной школе американского Нэшвилла вооруженная тремя единицами стрелкового оружия молодая женщина устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых.

Уже после трагедии полиция выяснила, что в планах стрелка значились несколько объектов, в которых она намеревалась расправиться с безоружными людьми, а кровавое преступление было заранее тщательно спланировано.

Пока сообщается, что убийца оставила после себя манифест, в котором среди прочего сообщила, что питает ненависть к учебному заведению, «в которое ей пришлось когда-то пойти».

Позже выяснилось, что полиция идентифицировала личность преступницы: 28-летняя Одри Хейл действительно когда-то училась в этой школе, при рождении и во время учебы была девочкой, а затем когда-то совершила трансгендерный переход; в соцсетях и в обычной жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.

Хейл, работавшая графическим дизайнером, никогда не значилась в полицейских протоколах, она приобрела оружие на законных основаниях. Прибывшие в школу полицейские застрелили ее, и это произошло через 14 минут после того, как в службу спасения поступил первый звонок одного из сотрудников школы с мольбой о помощи.

Причастно ли каким-то образом к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения) учебное заведение, пока не сообщается, но комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк на первой после трагедии пресс-конференции сообщил, что такой мотив находится в поле зрения следователей.

Президент США Джо Байден заявил, что «оплакивает душераздирающее нападение» в Нэшвилле. Он повторил свой призыв, обращенный к Конгрессу, принять предложенную им реформу контроля за стрелковым оружием, включающую в себя запрет на свободную продажу штурмового оружия.

Американские СМИ напомнили, что в 2020 году массовые расстрелы в школах стали основной причиной гибели детей в США, оставив далеко позади автокатастрофы. А расстрел школьников в Нэшвилле стал 128-м по счету в этом году инцидентом с применением стрелкового оружия в США.

Все это не мешает ряду американских СМИ активно муссировать тему… пренебрежительного отношения к Хейл и трансгендерному движению в целом. В своих отчетах полицейское управление Нэшвилла сообщает о Хейл, как о «женщине-трансгендере, употреблявшей по отношению к себе местоимения "он/его"». Поборники ЛГБТ-прав настаивают, что сделанный убийцей выбор нужно уважать, и говорить и писать о нем необходимо строго как о персоне мужского рода.

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