Неизвестный устроил стрельбу в школе американского города Нэшвилл Фото: Василий Вахрин

27 марта, в понедельник, неизвестный открыл стрельбу в школе американского города Нэшвилл. В местном Департаменте пожарной безопасности сообщают о пострадавших.

Официально сообщается о большом количестве пострадавших при стрельбе в школе. Местная полиция подтвердила, что в перестрелке с полицией погиб сам нападавший. Распространяемая американскими СМИ информация о том, что в Нэшвилле якобы погибло много людей, подтверждения не нашла.

«Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие», — пишет пресс-служба ведомства в Нэшвилле.

Также была подтверждена информация о том, что нескольких человек госпитализировали.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в американском городе Рединг, Пенсильвания, прогремел мощный взрыв. В результате которого обрушилось здание фабрики, а также было повреждено соседнее строение.