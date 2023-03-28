Байден начал свою речь о стрельбе в школе в Нэшвилле с шутки про мороженое Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден начал с шутки про мороженое свою речь, посвященную случаю со стрельбой, которая была открыта в приходской школе в Нэшвилле.

«Меня зовут Джо Байден, я - муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так», - сказал глава Белого дома под смех аудитории.

После шутки американский лидер прокомментировал стрельбу в приходской школе, отметив, что данные о том, «что произошло и по какой причине», все еще уточняются. Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за молниеносную реакцию, выразив соболезнования семьям тех, кто пострадавших в инциденте.

Кроме того, Байден заявил, что вновь обратился к Конгрессу США для продвижения проекта закона о запрете оружия.

Напомним, как сообщалось, в результате стрельбы в школе города Нэшвилл погибли трое детей, а также трое педагогов. По данным правоохранительных органов, стрельбу открыла 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл.