"Молитесь!": почему российское ядерное оружие в Белоруссии вызвало истерику у США

Учения военнослужащих ракетных войск стратегического назначения в Ивановской области, лето 2022 г. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Предыдущий президент США Дональд Трамп, который стремится вернуться в Белый дом в 2024-м, призвал американцев «молиться после заявления Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии». И четко утверждал, что именно нынешняя американская администрация в Вашингтоне несет вину за возможную эскалацию, которая последует за суровым решением Москвы. «Как я и предсказывал, мы играем с опасными вещами!» - угрожающе восклицал Трамп.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили эту тему с американистом, доктором юридических наук, профессором Александром Домриным.

- Резкие заявления Трампа, идущие вразрез с нынешней политикой Белого дома - это, скорее его предвыборная программа, набор лозунгов - а действовать, если что, сам он будет иначе?

- С одной стороны, это можно считать началом избирательной кампании Трампа. И понятно, что 45-й президент очень хотел бы на праймериз стать единым кандидатом от республиканцев. С другой стороны, посмотрите: за те четыре года, что Трамп работал президентом Соединенных Штатов, он оказался первым, наверное, американским президентом со времен Трумэна, который не стал военным преступником.

- В каком смысле?

- Ну, то есть он ни одной войны не развязал.

- Этот Трамп решил уйти из Афганистана?

- Да. Но дальше то его решение привело к чудовищному бегству американских войск уже при нынешнем персонаже, заседающем в Белом доме. Что касается нынешних заявлений Трампа относительно Украины о том, что за 24 часа он мог бы этот конфликт завершить — это все политика.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

- Если он в 2024-м вернется в Белый дом - Украине полегчает?

- За 24 часа Дональд эту тяжелую ситуацию точно не разрешит. Но очевидно, что этот конфликт возник не при нем, не с его подачи. Постарались другие, демократические администрации.

- Так дальше-то что?

- Мы видим истерику в американских СМИ, на американском ТВ относительно того, что Москва размещает ядерное тактическое вооружение на территории Белоруссии. И у меня возникает вопрос как у юриста, как у американиста и как у русского человека. Он заключен в анекдоте: «А нас-то за шо?»

- Есть еще фраза «это - другое».

- Ну да. То есть, когда американцы размещают в Европе свои ракеты - это нормально Это - сдерживание. Это - ядерная доктрина, которой они придерживаются. Ведь члены НАТО эту доктрину подписали. Ну конечно, это - одно. А вот когда Союзное государство в рамках соглашения о вооружениях тоже применяет подобные штуки, как размещение тактического ядерного оружия, с обучением персонала - это уже чуть ли не агрессия.

- А это не агрессия?

- Американское ядерное оружие размещено в 6 странах Европы. И конечно, оно под полным контролем Соединенных Штатов. Пусть это и происходит в рамках международного альянса по имени НАТО.

- Какая разница между аргументами со стороны США и нашими аргументами?

- У России с Беларусью Союзное государство. У нас совместная военная доктрина с 2001-го года. 22 года прошло. И мы оставались такими толерантными, что все это время не отвечали на подобного рода вызовы со стороны Соединенных Штатов, как размещение ядерного вооружения в Европе.

- Ну вот мы ответили...

- Мы ведь размещаем (кстати, не прямо сейчас, а где-то к лету) наше тактическое ядерное вооружение не в рамках какой-то международной организации. Не в рамках ОДКБ, боже упаси. Не на территории Армении - против Азербайджана. И не на территории Киргизии - против Узбекистана. Нет, в союзной, соседней стране. Найдите два различия.

- То есть, по сути, это наши внутренние дела?

- Если Союзное государство России и Беларуси считать единым целым то, да - это наши внутренние дела. Ну, посмотрим.