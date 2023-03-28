Расширение валютных операций, облигации и единый налоговый вычет: Как Правительство России будет защищать сбережения граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Координационном центре правительства РФ во время стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство намерено разработать гарантии защиты долгосрочных сбережений. Это будет сделано по аналогии с защитой банковских вкладов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета России.

Премьер отметил, что коллективный Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к глобальным финансам, к кредитам, к инвестициям и сдержать развитие России не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Мишустин отметил, что, несмотря на это, в прошлом году последствия санкций удалось минимизировать. В числе принятых властями мер - расширение операций в валютах дружественных стран взамен доллара и евро. Благодаря этому бизнес может осваивать новые рынки сбыта, а банки в итоге нарастили и корпоративные, и розничные кредитные портфели.

- Сейчас важно поддержать эти положительные процессы, создать дополнительные источники для финансирования экономики, сформировать пул так называемых длинных денег, чтобы компании могли выстраивать сложные проекты, включая сферу высоких технологий, - заявил Мишустин.

Премьер рассказал, что правительство уже готовит ряд решений. Среди них - новый тип индивидуальных инвестиционных счетов, программа долгосрочных сбережений. Чтобы поддержать интерес людей к новым механизмам, введут льготы.

- Появится единый налоговый вычет, - сообщил премьер.

Благодаря ему можно будет снизить налоги на суммы, вложенные в эти долгосрочные инструменты в отчетном году.

Мишустин также сообщил, что правительство рассматривает вопрос выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в дружественных валютах.

- Крупные российские эмитенты уже стали сами выходить на рынок с заимствованиями в китайских юанях, - сказал Мишустин.