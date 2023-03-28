Мишустин заявил о подготовке к выпуску гособлигаций в национальных валютах дружественных стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия начнёт выпускать государственные облигации федерального займа в национальных валютах дружественных стран. Об этом заявил во время стратегической сессии по обеспечению финансового суверенитета премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как отметил Мишустин, сейчас в Правительстве прорабатывается вопрос выпуска облигаций федерального займа в национальных валютах стран, поддержавших, либо не отказавшихся от партнёрства с Россией.

«Прорабатывается вопрос начала выпуска облигаций федерального займа и иных инструментов в дружественных валютах», - говорит премьер-министр.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас многие российские эмитенты, в том числе очень крупные, начали самостоятельно выходить на китайский рынок заимствований, рассчитываясь в юанях.

Ранее KP.RU сообщил о том, как перспектива сотрудничества России и Китая, в особенности расчёты в юанях, испугали члена Конгресса США. Марджори Тейлор Грин увидела в этом угрозу доллару, и обвинила в возможном крахе нацвалюты американскую армию, развязавшую конфликт на Украине.