Украинских православных гонят из Киево-Печерской Лавры: "Обитель будет стоять в запустении"

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Час пробил. Украинская православная церковь больше не имеет права находиться в Киеве-Печерской Лавре. 29 марта, то есть в среду был их последний день в обители.

Выселяет их Минкульт Украины. Именно он заведует вопросом, потому что там вера - вопрос культуры. А вот руководит выселением архимандрит УПЦ Авраамий. Точнее уже бывший архимандрит. Он перешел на сторону ПЦУ, которой Зеленский передал Лавру и тут же был лишен священнического сана «за уклонение в раскол».

Авраамий был монахом Лавры и членом ее духовного собора. Но как только перешел, сразу же стал наместником. Причем сам же и попросился:

«Епифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе Православной Церкви Украины», - говорится в заявлении ПЦУ.

Первым, что Авраамий сделал - обратился к своей бывшей братии, призвал «признать новую каноническую реальность» и перейти в ПЦУ. При этом проявил великодушие и с милостью разрешил монахам остаться в монастыре.

МОНАХИ ТРЕБУЮТ СУДА

Сами же священнослужители, Лавру покидать не собираются. На чиновничьих попыток изгнать их из обители они продолжают многочасовые службы. Их пришли поддержать около тысячи верующих, которые несколько часов находились у Лавры и в ее храмах. А вот власть себя пока никак не обозначила. Того, что многие ожидали - столкновения, визит силовиков, силовое выселение - этого не произошло. Лишь небольшой полицейский патруль следил за порядком.

Верующие во время службы под открытым небом в Киево-Печерской лавре. Фото: SERGEY DOLZHENKO, ЕРА / ТАСС

Украинский Минкульт уже прислал в Лавру письмо, где сообщил, что 30 марта пришлет комиссию, которая будет принимать имущество. Однако на это в УПЦ заявили, для письма для выселения недостаточно, они ждут решения суда. И в свою очередь уже подали иск против расторжения договора с Минкультом.

Показательным станет четверг. Именно тогда станет понятно силовой или переговорный путь выберет власть по отношению к УПЦ.

В это время на защиту церкви встал весь православный мир. В Сербской православной церкви заявили, что УПЦ подвергается террору, а цель Киева - стереть следы православия на Украине. Слова поддержки высказали предстоятели православных церквей из Чехии, Грузии, Сирии, США. На самой Украине прихожане ждут раскол православной церкви и раздел ее на сферы влияния между Польшей, Венгрией и Румынией.

И НА СВЯТОМ МЕСТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУСТЕНИЕ

Гонения на церковь всегда происходят по одной схеме: сначала придумывали благовидную причину для раскола, а потом верующие объявлялись врагами народа, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» настоятель Георгиевского храма в Нахабино отец Павел Островский.

- Это еще практиковал император Нерон, когда сжег Рим. Обвинил в этом христиан и, соответственно, как врагов Рима, их стали потом гнать и все остальное. То же самое сейчас и на Украине. Православных обвиняют и объявляют врагами народа. То, что сейчас происходит, я бы разделил бы на две части: мирян просто жалко, потому что всегда военные события переживаются людьми тяжело. Со священноначалием несколько другой вопрос - мне кажется, недальновидно было в июне прошлого года заискивать с теми, кто явно агрессивно к тебе настроен.

- Говорят, у раскольников не так много прихожан, чтобы обслуживать даже действующие соборы, тем более Лавру.

- Украина разделена на три части. Откровенно украиноязычная – западная часть, центральная и восточная. На западе больше греко-католиков. Там, правда, очень много сект. Там есть какая-то часть прихожан именно ПЦУ. Но я бы хотел заметить, что не прихожан, а людей, которые крестят своих детей в ПЦУ – в раскольнической организации. Есть огромная разница, когда ты постоянно участвуешь в таинствах – причащаешься, исповедуешься – то есть составляешь приход, общину. И люди, которые просто приходят ребенка покрестить.

- Папа Римский заявил, что он готов подключиться и помочь урегулировать конфликт. Есть такая возможность? Какой у него интерес?

- У католиков всегда был один интерес – чтобы больше людей пришло в католичество. Под любым соусом. Поэтому логику Папы очень понимаю. Был бы я Папой Римским, действовал точно так же. Хочется католикам сказать: «Ребята, решайте свои проблемы, у вас их тоже много». Папа Римский, как крупный политик выступает и говорит такие слова, которые, сам же точно знает, никогда не будут реализованы. Это просто слова. То есть, очевидно, что Франциск понимает, что никогда Римский Папа, пока он является католиком (он может, кончено, покаяться и мы его примем в православие - мы всех кающихся принимаем) пока он не имеет отношения к православной церкви не может сделать ничего. Представляете, у вас в семье какой-то конфликт и вы зовете решать его постороннего, например, спортсмена. Ну какое отношение он к вам имеет?

Священнослужителей пришли поддержать около тысячи верующих, которые несколько часов находились у Лавры и в ее храмах. Фото: SERGEY DOLZHENKO, ЕРА / ТАСС

- А почему мы не слышим из других что что-то не то происходит в Киеве?

- Во-первых, может, просто мы не знаем о том, что они говорят. Во-вторых, люди во всех странах живут в своем информационном поле. И я вполне допускаю, что в Киево-Печерской Лавре гонения, люди могут просто и не знать. Плюс сейчас люди из-за переизбытка информации живут по принципу «моя хата с краю». Слишком много разных трагичных новостей - войны, землетрясения, ковид только пережили. Глаз замыливается. «Было землетрясение - погибло много людей» и «монастырь какой-то у кого-то отжали». Думаю даже в православной Греции не понимают значения для нас Киево-Печерской Лавры. Для них это просто монастырь.

- Какая судьба у самой Лавры?

- Киево-Печерская Лавра уже переживала закрытие, в том числе, в советские времена. Посмотрите, какой она была передана РПЦ 30 лет назад. Все было порушено. За 30 лет монахи сделали Лавру благолепной. Если мы берем худший вариант - Лавру закрыли, монашеская жизнь угасает, службы там не пойми как будут проходить и все приходит в запустение - значит, Лавра будет стоять в запустении, пока туда не вернется православие. А когда вернется, когда начнутся службы, сразу появится свет и она вернет свою святость. Еще в Священном Писании сказано, что на святом месте может быть мерзость запустения. Зайдите, посмотрите в любой разрешенный храм в России, а потом глаза закройте, представьте, как 100 лет назад здесь были иконы, батюшка, люди стоят. Была святость. Закончилась. Теперь восстанавливаем.

СЕГОДНЯ УКРАИНА - ЗАВТРА ВЕСЬ МИР

Нельзя отдавать Лавру раскольникам, это станет первым шагом к уничтожению православия на Украние, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, профессор Московского государственного лингвистического университета, Роман Силантьев.

- Если мы позволим, они доведут до конца и, как минимум, уничтожат Украинскую православную церковь. Украина выбрала своей религией неоязычество - это религия ненависти, которая базируется на языческих ценностях.

- Какой выход?

- Вернуть эти территории себе и закрыть проблему. Если не вернем - они это сделают.

- 8 лет мы наблюдали, как на Украине растили поколение, которое воспитано на новой истории, в ненависти к нам.

- Я думаю, это обратимо. Пример - наши взаимоотношения с чеченцами. 20 лет назад отношения были совсем другие. Но нам удалось помириться. Да те же немцы в Третьем рейхе после победы над Гитлером довольно быстро в себя пришли.

- А что сейчас мы можем предложить Украине в идеологическом смысле?

- Мы защищаем традиционные ценности, мы соблюдаем моральные правила. Когда с Украины массово обзванивают наших граждан, вымогают у них деньги, подталкивают детей к самоубийству (более миллиарда таких звонков оттуда поступило, этим там занимаются десятки тысяч человек, наши пенсионеры страдают от этого сотнями тысяч, более 400 детей погибло в этих спровоцированных суицидах), но мы так в отношении них себя не ведем.

- То, что происходит с храмами, с христианством, это началось давно?

- У нас большевики активно это делали, до них это делала Австро-Венгрия. Ненависть к русским в полный рост разжигалась в советский период. Бандеровцы не появились при Януковиче, Ющенко и уж тем более Порошенко, они все были.

- Какое будущее у лавры, на ваш взгляд? Как вы трактуете ту политику, которую Киев проводит против священнослужителей сейчас?

- Украинскую православную церковь считает враждебной киевскому режиму. И даже попытки отмежеваться от Москвы никак эту ситуацию не поменяли.

- А почему она враждебна для них?

- Все-таки это Украинская православная церковь Московского патриархата, а не просто Украинская православная церковь. Поэтому они «агенты Кремля», «враги», «подполье». УПЦ была обречена еще в 2014 году. Вот тогда надо было вывохио оттуда все ценности, а не ждать, пока фашисты войдут в полную силу

- Это локальная украинская история или Украина - только начало, и дальше надо ждать то же самое на западе?

- Когда в стране побеждает религия ненависти, это кончается тем, что уничтожение с ними тоже начинает воевать. Договориться нельзя. Поэтому закончится это для них плохо рано или поздно. Так это во всем западном мире. Сейчас там неоязычество в форме сатанизма. И наблюдается он там в полный рост. Не победили мы, к сожалению, фашизм в 1945 году, никуда он не делся. Только набрал новые более опасные формы

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