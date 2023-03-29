Наступил момент истины Фото: REUTERS

Что происходит в Киево-Печерской лавре 29 марта 2023 года

Сотни православных верующих собрались сегодня, 29 марта 2023 года, на территории Киево-Печерской лавры. Наступил момент истины, "День X". Именно сегодня до 23:59 монахи канонической УПЦ (Украинской православной церкви) должны покинуть стены Лавры и ее территорию, поскольку это предписано им властями Украины. И, хотя заявлено, что прихожане пришли на молитву, всем понятно, что на самом деле они находятся здесь для защиты святынь и своей веры. Ведь расходиться, по крайней мере, пока никто из них не собирается.

Монахи уже заявили, что не намерены выселяться. Митрополит Павел, настоятель Лавры, заявил, что так называемое "расторжение договора аренды", которым козыряют на Банковой, совершенно незаконное и представители УПЦ не намерены его признавать. Несколько иерархов УПЦ объявили голодовку "за Лавру". Акции в поддержку УПЦ прошли в Грузии, Сербии и ряде других стран. Но все это, как совершенно понятно, не остановит Зеленского и его клевретов. Более того, раскольники из СЦУ/ПЦУ уже объявили, что они собираются взять под себя не только Киево-Печерскую, но и Почаевскую лавру, о чем уже отправили письмо в адрес президента Украины в виде решения Синода СЦУ о том, что они организовали на территории комплекса Почаевской лавры свою религиозную организацию.

В Киево-Печерской лавре сотни верующих собрались на защиту своих святынь Фото: REUTERS

Издевательства над монахами Киево-Печерской лавры

На фоне этого противостояния, которое должно завершиться в ближайшее время, совершенно цинична активность секретаря СНБО Украины, бывшего ветеринара-юриста и экс-криминального авторитета Алексея Данилова, в своем время награжденного не самой авторитетной в той среде кличкой "Мячик".

- Что касается церковных вещей, мы туда не вмешиваемся, но я хочу заметить, что Киево-Печерская Лавра (он так говорит – ред.) – это музей, который принадлежит государству, и всё, что касается этого музейного комплекса, решать будет государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что они будут решать, каким образом им порочить наши законы. Мы не дадим никому порочить наши законы, — заявил "Мячик" и объявил Зеленского и нынешнюю власть ни больше, ни меньше, а Богом. - Я хочу напомнить, если вы говорите, что всё, что происходит в мире, это рука Бога – так и считайте, что это рука Бога делает – то, что на сегодняшний день там происходит. Вы же не пререкаетесь с Богом? Вот, Бог так решил, что 29 числа должны покинуть эту обитель.

Именно сегодня до 23:59 монахи канонической УПЦ должны покинуть стены Лавры и ее территорию Фото: REUTERS

При этом, Данилов даже пообещал не применять силу для выселения монахов и прочих священнослужителей.

- Никто никого не собирается вытаскивать оттуда за ноги или применять какое-то насилие, всё будет в соответствии с действующим законодательством отработано. И там будет государственная институция под названием наш музейный комплекс Киево-Печерская Лавра. Будут работать церкви? Да, будут. Будут ли там богослужения? Да, будут. Но по законам нашей страны, а не с теми искусственными образованиями, которые вне закона нашей страны были в своё время в огромном количестве здесь созданы для тех или иных событий, — с неподражаемой наглостью заявил Данилов и повторил еще раз. - Опять же, силком оттуда никого убирать не будем. Но их там не будет. Точка.

Про то, как "не будут захватывать силой", многое могли бы рассказать служители последнего оставшегося в Ивано-Франковске храма канонической УПЦ, который у них отобрали буквально накануне, использовав для этого не только грубую физическую силу, но и слезоточивый газ. А в Тернопольской области нацистские ублюдки просто сожгли православный храм, не забыв при этом разграбить убранство церкви и иконы. Кстати, в Киеве они сейчас негодуют, что монахи Лавры сняли многие иконы и передали их прихожанам для сохранности. Если верить Данилову, это, наверное, тоже надо расценивать, как "руку Бога". Что вся эта кодла заверещит, когда эта "рука" дотянется наконец-то до них?

Хотя часть верующих с наступлением темноты наверняка уйдет из-под стен лавры в Киеве, вряд ли стоит ожидать активных действий в Киево-Печерской лавре сегодня до истечения срока, обозначенного в ультиматуме.

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