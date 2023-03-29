«Люди едут со всей страны»: Киево-Печерская лавра не вместила всех прихожан после требования Киева к монахам УПЦ Фото: стоп-кадр из видео

Киево-Печерскую лавру в день изгнания священнослужителей посетили тысячи верующих. Пришедшие на последнее богослужение православные не поместились внутри храма, им пришлось молиться на внешней территории церкви.

Напомним, что 29 марта 2023 года монахи УПЦ должны освободить территорию Киево-Печерской лавры по требованию киевского правительства. Уже 30 марта начнет работать комиссия заповедника «Киево-Печерская лавра» по приемке имущества.

Митрополит УПЦ Павел заявил, что монахи не собираются покидать храм. Однако силой отстаивать свои права они тоже не собираются, отметил он.

Ранее раскольники ПЦУ выгнали священнослужителей из последнего канонического храма в Ивано-Франковской области. Помогали им люди в масках и камуфляже. Захватчики применили слезоточивый газ.

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