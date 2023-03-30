Песков объяснил, кому приходится ночевать вместе с Владимиром Путиным в Кремле

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- В Госдуму поступил законопроект, в котором предусмотрено в пятницу сделать сокращенный рабочий день, - такую тему в четверг, 30 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Администрации Президента России. - Как к этому предложению депутатов могут отнестись в Кремле, учитывая, что у вас там - такая очень напряженная работа? Даже президент, как он сам признавался, и вы нам об этом рассказывали, - ночует на работе?

Вот ответ Пескова:

- Слушайте, вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если как-то это будет принято. У нас таких обсуждений не ведется.

- А президент же должен подписывать такой закон, - задал я следующий вопрос, - если Госдума его примет?

- Собственно, тут мне неизвестно о том, что какая-то у нас позиция на этот счет сформулирована, - сказал пресс-секретарь. - Безусловно, это должны обсуждать в парламенте.

- Извините, еще по этому поводу, - продолжил журналист KP.RU - Президент, в общем, в эти продленные рабочие дни - он же не один ночует в Кремле? Там вместе с ним - пресс-служба, видимо, охрана и другие люди. Вот как это все обеспечивается, можете сказать?

- Организация… В Администрации Президента есть целый ряд подразделений, которые, конечно, обеспечивают деятельность главы государства, чем и обязана заниматься Администрация.

- А там какая-то гостиница есть у вас?

- Нет, гостиницы нет…

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