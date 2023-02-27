Зачем Путин в воскресенье звонил домой Проханову и о чем они секретничали

В день юбилея Александру Проханову позвонил президент. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

…- Александр Андреевич, здравствуйте. Это биограф Проханова – Гамов.

- Привет, биограф.

- Я же кремлевский журналист, все-таки. И все знаю про Кремль почти что. И про Проханова. Ведь правда, да, что в воскресенье, 26 февраля, в день вашего 85-летия, во второй половине дня, вам домой звонил Владимир Владимирович Путин лично?

- Да, да…

И я совершенно горжусь этим обстоятельством.

Когда мы сидели со своей родней за столом, президент как раз и позвонил в эту торжественную минуту. И вот я был очень польщен этим звонком.

- Скажите, там же как обычно, да? Ну, я же знаю технологию, в трубке сказали: «Это кремлевский коммутатор. Александр Андреевич, соединяем…»

- Точно!

- Как долго продолжался этот разговор?

- Ты знаешь, я не засекал.

Одним словом, он был мне очень важен, он был содержателен.

- Скажите, пожалуйста, могу я хотя бы узнать повестку, о чем? Почему он - вдруг? Он же, наверное, не только вас решил поздравить? Он, видимо, хотел что-то сверить, о чем-то посоветоваться? Он же не случайно…

- Саш, да не было никаких тайн, конечно. Это было поздравление, очень теплое, сердечное. И, повторяю, для меня было лестно, что он позвонил мне.

- А вы - что?

- Я сказал, что очень долгое время… являюсь свидетелем его таких преображений, трансформации. И - по-хорошему удивляюсь этому.

Поведал ему разные, о себе самом, сентенции. И напомнил тот случай, когда на Валдайском форуме (в октябре 2022-го. - А.Г.) я спросил его, что значит для него проект «Россия». А сказал, что Россия - это судьба, а не проект.

И вот поговорили об этом.

- А ещё?

- Рассказал мне историю, небольшую такую, своего генезиса, своей судьбы. О прадеде своем, который в составе русских войск, во время Турецкой войны, подходит к Дунаю, он был готов форсировать его, и - форсировал.

Прочитал мне выдержку из военного приказа – обращение к солдатам, где говорилось, что сражение за Россию, даже гибель за Россию – это огромная честь.

И я всячески был с ним солидарен, потому что для меня Турецкие войны – это тоже войны, мой дед воевал под Карсом и получил там почётное наградные оружие.

Одним словом, это был короткий разговор двух соотечественников, один из которых - президент.

- Скажите, а вы что пожелали, что посоветовали Владимиру Владимировичу?

- У меня нет для него советов. Только - поддержка.

Советы не являются поддержкой. Советы, как правило, считаются вторжением в процесс управления или в какое-то интеллектуальное осмысление.

И они, как правило, мешают.

- Согласен.

- Правильно говорят: без советов обойдемся. Вот так.

И поэтому - единственное, что моя реакция, - ну, не на вчерашний звонок, а на сегодняшние события и на роль в этих событиях президента – это желание его поддержать всячески.

И в данном случае, у меня есть… такое для него стихотворение, которое я назвал «Ангел Херсонеса».

- А вы его прочитали?

- Нет, конечно, я его не прочитал. Но вот и даже не сказал об этом. Но ты спросил, что бы я сделал, вот если бы, может быть, он спросил бы, я, может, и прочитал бы его.

Но это стихотворение, в любом случае, написано, будет транслировано в мир, в общество.

Это будет мой вклад - в его радение, в его очень грозную, мучительную и тяжелую работу патриотическую.

- Вы можете - пару строчек? Потому что Владимир Владимирович слушает довольно часто наши передачи.

- Я только первое четверостишие помню. Оно звучит так;

Ты был невольник призрачной галеры,

И слышал скрип ее волшебных весел.

Был исповедник сокровенной веры,

Умелец нам неведомых ремесел…

Ну, и дальше – явился ангел Херсонеса. И в этом мировом океане, где бушуют бури, где бушуют ненастья, всплыл ковчег спасения – наша Россия.

- Спасибо огромное, Александр Андреевич. Извините, что я вас не только до юбилея, но и после юбилея достаю.

- С Богом, Саша. Обнимаю.