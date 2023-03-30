В Кремле не обсуждают инициативу сокращения рабочего дня в пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль пока не обсуждает инициативу о сокращенном рабочем дне по пятницам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это как-то будет принято. У нас таких обсуждений не ведется. Безусловно, это требует обсуждения, и это должно обсуждаться в парламенте», – сказала представитель Кремля на брифинге.

Говоря о рабочем дне президента России Владимира Путина, который часто задерживается в Кремле до глубокой ночи, Песков отметил, что в его администрации есть целый ряд подразделений, обеспечивающих деятельность российского лидера.

Напомним, ранее появилась информация, что в Государственной думе предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают сокращенный рабочий день по пятницам – до обеда. Тем самым рабочая неделя сократится до 36 часов. Инициатива был поддержана профсоюзами.