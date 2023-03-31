«Я знал, что у меня три минуты»: Актер, пытавшийся покончить с собой во время спектакля, раскрыл пугающие подробности

Покончить с собой актер попытался прямо на глазах зрителей ФОТО: соцсети

Вечером 29 марта зрители спектакля «Театр. Изнанка» в театре Русской драмы имени Бестужева в Улан-Удэ чуть не стали свидетелями настоящей трагедии. Когда герои уже прошли все свои жизненные перипетии и пришли к развязке, прямо перед заполненным залом актер Артур Шувалов попытался покончить с собой. Коллеги тут же увели артиста за кулисы. Позже на скорой его доставили в больницу. KP.RU поговорила с Шуваловым о том, что это было.

В театре Русской драмы Артур Шувалов работает уже 14 лет. На два года дольше работает его жена. Три года назад у актера обнаружили онкологию. Он пережил две операции и четыре курса химиотерапии.

- Примерно год назад мне предложили поучиться на директора театра. Предложили поучиться, почему бы нет? – рассказал KP.RU Артур Шувалов. – Я начал учиться. И директор решил, что я хочу на его место. С того момента меня, как я думаю, пытаются уволить.

Ранее у Артура диагностировали онкологию ФОТО: соцсети

29 марта покинуть театр должна была гражданская жена Артура, заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская. Ее заявление уже было подписано. В тот день вместе со своим возлюбленным она вышла на сцену. Когда вне сценария Артур вдруг начал свою речь, девушка, как и другие артисты, была шокирована.

- Я знал, что перед поклоном у меня есть три минуты, я зашел в гримерку и отправил в рабочий чат записку. После этого вышел на сцену и сделал то, что я сделал. Помню, что извинился перед зрителями и попросил не воспринимать это как часть спектакля, - вспоминает актер в разговоре с KP.RU.

В конце небольшой речи артист нанес себе увечья. Растерянные коллеги тут же увели его за кулисы.

- Коллеги оказали первую помощь. Они меня утащили в гримерку. Ругались на меня, - делится Артур. – Жена ругалась, кричала, что я дурак. Говорила, что убьет меня, а я говорил, что люблю ее.

Сейчас мужчина уже находится дома. У театр есть своя версия произошедшего. Там уверяют, что возлюбленной Шувалова давали возможность забрать заявление - актриса задействована во многих постановках. Сейчас проводится внутренняя проверка. Служебную проверку начали и в Минкульте.

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