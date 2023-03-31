Как аллергику пережить весну: семь важных правил

Врач аллерголог-иммунолог рассказал о правилах для аллергиков, чтобы пережить весну Фото: Shutterstock

Весна радует нас теплом. Мартовская норма этого года оказалась превышена на пять-семь градусов, а это значит, что началось и цветение растений. Первыми его замечают аллергики. В столичном регионе уже встречаются споры плесневых грибов и пыльца ольхи, есть и следы пыльцы орешника, совсем скоро зацветут береза и дуб. Пик их цветения обычно приходится на середину апреля – май, но, если температура установится на отметке в + 10 градусов раньше срока, то береза начнет «пылить» уже на первой – второй неделе апреля.

Важно помнить и о том, что весной в воздухе увеличивается концентрация других потенциальных аллергенов: пыли, шерсти домашних животных, которые активно линяют именно в это время года.

- Поллиноз (сезонная аллергическая реакция, - прим. ред.) уже начался у многих наших пациентов, особенно, когда было быстрое потепление, — рассказала KP.RU врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Университета имени Сеченова Асель Нуртазина. – Люди уже сейчас приходят с активным слезоотделением, насморком, причем, даже те, у кого есть аллергическая реакция на березу, потому что, хотя береза еще и не зацвела, но она близкий родственник ольхи. Схожая ситуация и с теми, у кого аллергия на споры грибов.

Облегчить свою жизнь людям, страдающим от аллергии, можно. Для этого есть несколько основных и достаточно простых рекомендаций от врача аллерголога – иммунолога Асели Нуртазиной.

1. Не стесняйтесь использовать фильтры для носа. Они действительно помогают. Пусть не устраняют все симптомы, но облегчают точно.

2. Перед тем, как выйти на улицу, можно воспользоваться препаратами, которые обволакивают слизистую оболочку носа и не дают пыльце оседать.

3. Выходя на улицу, можно использовать медицинские маски, они защитят нос и рот от прямого попадания аллергенов. Но всю пыльцу маски не отфильтруют (!), всегда есть хоть небольшой зазор между лицом и защитным слоем. Плюс, маски не защищают глаза, а это удар для людей с аллергическим конъюнктивитом.

4. Аллергику, вернувшись домой, обязательно нужно снять уличную одежду, постирать ее, а самому принять душ. И, конечно, поддерживать в доме чистоту, делать ежедневную влажную уборку.

5. Если к вам пришли гости, то для них действуют те же правила: сменить одежду, умыться. В идеале хорошо бы организовать душ и для них. Если это неудобно сделать, то помните, что пыльца все равно «пришла к вам в гости» на волосах вашего друга.

6. Открывать окна во время сезона цветения аллергикам не стоит, даже если вы живете на верхних этажах. Пыльца высоко поднимается с потоками воздуха. Сетки на окнах не помогут, они пыльцу пропускают, а вот домашние системы фильтрации, кондиционеры, подойдут. Только обязательно почистите фильтры ваших бризеров, если вы еще этого не сделали.

7. Прогулки в парки и в лес пока отменяются. За городом концентрация пыльцы будет во много раз выше, там больше деревьев и различных трав, которые тоже уже начинают цвести.

ВАЖНО!

Лучше всего переживать сезон аллергии вместе с врачом – аллергологом, который подберет вам препараты. Будьте внимательны к себе, ведь симптомами аллергии могут быть и ринит, и конъюнктивит, и астма. Аллергия может вызывать пыльцевой дерматит, очень неприятное раздражение кожи. В некоторых случаях развивается перекрестная аллергия, когда реакция есть и на цветение растений, и на отдельные продукты питания. В такой ситуации поможет аллерген-специфическая иммунотерапия, но ее может подобрать только врач. К тому же аллергикам важно отказаться от препаратов фитотерапии, где действующее вещество - растительного происхождения. Начинка такого препарата может быть из растения близкородственного к тому, на который есть аллергия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые назвали идеальный для здоровья способ приготовления зернового кофе

Споры между фанатами различных способов приготовления кофе напоминают классическую непримиримую войну остроконечников и тупоконечников. Существуют два основных лагеря (подробнее)