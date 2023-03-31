Какие слова и правила повторить к Тотальному диктанту

Диктант будем писать 8 апреля. Осталась неделя. Бывалые участники уже вовсю готовятся. А что делать тем, кто не мог раньше засесть за грамматику? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Диктант будем писать 8 апреля. Осталась неделя. Бывалые участники уже вовсю готовятся. А что делать тем, кто не мог раньше засесть за грамматику?

Очень хороший интенсив для занятых - пересмотреть записи прошедших трех занятий в бесплатной онлайн-школе, которую ведет Владимир Пахомов. Четвертое (последнее) пройдет 5 апреля в 19:00 (МСК) на официальной страничке акции во VK.

Что там делают? Пишут под диктовку отрывки из произведений писателя Василия Авченко, автора Тотального диктанта в этом году. Тренировочные тексты так подобраны, чтобы участники повторили именно те правила орфографии и пунктуации, которые точно пригодятся 8 апреля. А заодно привыкли к авторскому стилю и манере письма, посмотрели, какие конструкции и обороты часто использует писатель.

- При подготовке полезным будет вспомнить правила написания слитного, раздельного и дефисного написания наречий, правила написания географических названий и правила пунктуации при вводных словах, и словах, не являющихся вводными, а также очень пригодятся правила обособления приложений, - советует Владимир Пахомов.

- Насколько текст этого года сложнее относительно прошлогодних?

- Сравнивать тексты Тотального диктанта по таким критериям довольно сложно: они разные, их авторы разные, манера письма у всех разная. Кроме того, мы не всегда можем предсказать, что именно вызовет трудности у пишущих. Иногда мы ждем сложности от одних вещей, а сложными для участников акции оказываются совсем другие. Поэтому сопоставить тексты с точки зрения «проще-сложнее» трудно, но можно сказать, чем нынешний текст удивил.

- Чем же вас удивил текст Василия Авченко?

- Второй раз в истории Тотального диктанта текст посвящен конкретному выдающемуся человеку. В 2020 году это был текст Андрея Геласимова про Константина Циолковского, и вот теперь мы будем писать текст про Владимира Арсеньева — писателя, ученого, путешественника исследователя Дальнего Востока. Когда мы выбирали автора диктанта, искали писателя, который живет не в столице: не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в каком-то из российских регионов и очень ярко представляет его. Василий Авченко – один из самых ярких представителей такой, в хорошем смысле, региональной литературы. Он живет во Владивостоке, пишет о Дальнем Востоке, и текст Тотального диктанта тоже об этом.

История Владимира Арсеньева – это история человека, который достиг успеха не покорением столицы, а ее оставлением. И эта мысль — одна из ключевых в тексте Тотального диктанта. Поскольку текст посвящен путешественнику, географу, ученому, то в нем много географических названий, много реалий, связанных с жизнью на Дальнем Востоке. Самые сложные слова, термины и собственные наименования мы, конечно, вынесем на слайд. Не нужно пугаться, ведь Тотальный диктант — акция не карательная, а просветительская. В этом году мы покажем и фотографии самого Владимира Арсеньева из архива Василия Авченко, вспомним кто такой Дерсу Узала, вспомним фильм Акиры Куросавы, получивший Оскар.

- Тексты Тотального диктанта, как мы знаем, сложнее школьных, и народ побаивается получить двойку…

- Двойка на Тотальном диктанте — это не двойка на школьном. В школе как все устроено? Изучили правило, отработали, потом написали специально адаптированный под это правило текст. А текст Тотального диктанта написан современным русским литературным языком, в нем могут встретиться слова и правила, которых нет в школьных учебниках. И если человек, профессионально не связанный с филологией, написал на двойку или тройку, это вовсе не значит, что он безграмотный. Напротив – это стимул вспомнить правила, повторить, учиться дальше. Есть много участников, которые начинали с двойки и доходили до пятерок. «Отлично» на Тотальном диктанте – это уровень профессиональных корректоров, редакторов. А четверка или тройка – тоже хороший результат.

НА ЗАМЕТКУ

Названы слова-подсказки

Текст Тотального диктанта держат в секрете до последнего. И авторов строго-настрого обязывают не показывать сочинение даже самым близким людям. Вот и Василий Авченко молчит как рыба. Рассказал только, что это будет документальное эссе с акцентом на природоохранную деятельность Владимира Арсеньева. Что касается языкового аспекта, то, признался, не стремился делать текст сложным, однако все равно эксперты Филологического совета пару раз одергивали: мол, Василий, зачем же вы так…

И все же кое-что из текста мы узнаем раньше. У организаторов есть добрая многолетняя традиция - рассекречивают несколько слов из будущего диктанта накануне акции. Из текста Авченко откроют 12 слов. 8 уже назвали: пассионарий, кардинальный, ландшафт, сокровенный, тайга, антипод, браконьер, сызмальства.

ДОСЬЕ

Владимир Пахомов — председатель Филологического совета Тотального диктанта, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку.