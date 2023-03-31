Покупаем новый автомобиль – что теперь важно учитывать

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Покупатели во все времена должны учитывать две вещи. Первое – это надежность автомобиля, потому что эйфория от покупки проходит примерно через 2-3 месяца, а потом владелец начинает подмечать недочеты, и порой это приводит к разочарованию новинкой. Второе – это ликвидность автомобиля, возможность его без проблем продать. Понятно, что за копейки можно продать любую машину, но ведь хочется сделать это по максимально адекватной цене.

О том, на что еще следует обратить внимание в нашей «новой реальности», рассказал главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

– Сейчас к очевидным вещам подмешиваются новые «векторы влияния». В первую очередь это беспроблемность эксплуатации, наличие запчастей, стоимость запчастей и качество этих самых запчастей. Даже цена не гарантирует того, что ты покупаешь оригинал – низкокачественных подделок на рынке море. Поэтому сейчас клиенты мигрируют в сторону китайских брендов. Люди приходят в автосалон и говорят, что устали от проблем и хотят автомобиль на гарантии. Пусть он будет попроще и не такой престижный, но на гарантии, с сервисным обслуживанием, запчастями, чтобы не иметь «головной боли» хотя бы в первые 2-4 года.

Вопрос ликвидности теперь тоже представляется в несколько ином свете, потому что по некоторым маркам и моделям мы с трудом можем ее представить, раньше у нас этих машин просто не было. Речь о тех, что ввезены альтернативными путями, с разных рынков.

Ну и как-то все забыли про адаптацию к рынку – была бы машина, а адаптация вроде бы и не так важна. По подвеске, по аккумулятору, по дополнительной защите. Однако действительно проблемной может стать мультимедийная система на машинах, которые ввозятся альтернативно. Потому что на китайских автомобилях английский и китайский, русского нет. Некоторые мультимедийки не удается нормально перевести, чтобы они работали без косяков. Равно как могут возникнуть сложности и с подключением телефона. На это тоже стоит обратить внимание.

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