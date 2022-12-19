Появились печальные данные о дочери солиста "На-На" Владимира Политова

Алена Политова с отцом Фото: социальные сети

Стали известны подробности тяжелого состояния дочери солиста группы "На-На" Владимира Политова. Алена Политова перед тем, как совершить страшный поступок, отправила мужу фото с таблетками.

Дочь солиста группы "На-На" Владимира Политова по-прежнему находится в токсикореанимации. Алена Политова за день до трагедии вдрызг разругалась с мужем Артемом. Девушка выпила четыре бутылки пива. В конце концов Артем вызвал такси и поехал к своей матери.

Спустя время Алена отправила мужчине фото с пригоршней таблеток. Перепуганный Артем немедленно приехал к возлюбленной, пишет Пятый канал.

Фото: социальные сети

Когда он приехал, то 22-летняя красавица была еле живая. Влюбленные пытались промыть желудок, но безрезультатно.

В итоге вызвали "скорую". Дочь Политова экстренно госпитализировали. В больнице ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Спустя сутки медики стабилизировали состояние Алены. Сейчас девушка находится в сознании и ее отключили от аппарата ИВЛ.

Стоит отметить, что Алена постоянно проживает с матерью в Германии, но периодически приезжает в Москву к мужу. Несколько месяцев назад психиатр выписал ей рецептурные препараты, передает сайт mk.ru.