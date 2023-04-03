Павел Воля заменит Ивана Урганта в роли ведущего вечернего шоу

Судя по всему, шоу «Вечерний Ургант» не выйдет в эфир в обозримом будущем, поэтому Иван Ургант выступает в Турции вместе с группой «Би-2», осудившей СВО. И поэтому нишу петербургского ведущего решил попробовать заполнить канал ТНТ, который впервые за 25 лет запустит авторское юмористическое шоу, которое будет выходить воскресными вечерами.

Демиургом и ведущим проекта выступит Павел Воля — стендапер, комик, кавээнщик, резидент Comedy Club и хорошо известный публике артист, никак не дискредитировавший себя за последнее время. Проект будет называться просто и четко: «Шоу Воли».

Формат такой: раз в неделю Павел соберет в студии приглашенных гостей (скорее всего, это по большей части будут звезды ТНТ), среди которых будут и простые люди, — и подведет итоги уходящей недели. Конечно, в юмористической форме.

— Это будут итоги недели, в юмористическом стиле, — подчеркивает Воля. — Будут приходить как звезды, так и обычные люди, как в зрительный зал, так и гостями. Будет много неожиданных номеров. И что самое главное? Это будет «Шоу Воли», то есть это будет мое шоу, мой характер, мой взгляд на телевидение. Хотелось бы сохранить интригу, чтобы зрители увидели программу в эфире без каких либо спойлеров. Но от себя хочу сказать: вам будет интересно, мы вас рассмешим, вы будете приятно удивлены. И обязательно будет то, чего вы точно не ожидаете.

Список гостей и рубрик, которые включит шоу, пока не раскрывается. Известно лишь, что персональное «Шоу Воли» выйдет в эфир 16 апреля в 22.00 на ТНТ.