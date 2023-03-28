Иван Ургант сделал странный выбор и назвал группу, с которой споет в Турции

Телеведущий у себя в соцсетях пошел на смелый шаг — открыто объявил, что выступит с «Би-2» в Турции Фото: Евгения ГУСЕВА

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Музыканты группы «Би-2» называют себя аполитичными. При этом гуманисты запросто уволили поддержавшего СВО художника по свету, потешались над «липовой русской духовностью», предрекали России «полную нищету» и «позапрошлый век» в развитии и выпустили последний альбом «Аллилуйя».

И даже после этого в сверхдемократичной России артистов продолжали звать на крупнейшие мероприятия (Суперкубок России по футболу) выступать на стадионных концертах за государственные деньги. Даже после этого анонсировано их выступление летом текущего года в «Лужниках».

А теперь к коллективу присоединился и Иван Ургант. Телеведущий у себя в соцсетях пошел на смелый шаг — открыто объявил, что выступит с «Би-2» в Турции. Конечно, в образе альтер-эго — Гриши Урганта.

Фестиваль в Кемере, где споют русские музыканты, пройдет с 19 по 23 апреля в одном из пятизвездочных отелей. Там запланирована серия концертов, стендап-сетов, квартирников со звездами (Максим Виторган, Артем Ткаченко) и проч. Один билет (на двоих) стоит 198 тысяч рублей.